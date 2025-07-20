- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 292
- Час на прочитання
- 1 хв
Коли припиняться дощі та повернеться спека: прогноз на найближчі дні
Синоптикиня дала прогноз погоди на найближчі дні. В Україні від 22 липня почнуться спекотні дні.
Дощі в Україні припиняться від 22 і 23 липня. Температура в зазначені дні підвищиться вночі до 21 градуса, а на півдні та сході — до 34 градусів.
Про це повідомила синоптикиня «Українського гідрометцентру» Наталія Птуха, пише ICTV.
«Удень здебільшого прогнозується 28-34 градуси тепла. На півдні, сході та в низці центральних областей від 22 липня буде сильна спека, місцями +35-37 градусів», — зазначила вона.
У західних областях буде прохолодніше, температура коливатиметься в межах 24-30 градусів.
Ближче до п’ятниці в Україні, крім південного сходу, пройдуть короткочасні дощі з грозами.
24 липня в більшості областей опадів не прогнозується.
«Після 26 липня може бути невелике зниження температурних показників на кілька градусів», — додала вона.
Нагадаємо, цьогоріч у багатьох регіонах спостерігаються сильні зливи, шквали та буревії. Зокрема, на Львівщині за добу випало 115% місячної норми опадів — це рекордний показник.