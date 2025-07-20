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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Коли припиняться дощі та повернеться спека: прогноз на найближчі дні

Синоптикиня дала прогноз погоди на найближчі дні. В Україні від 22 липня почнуться спекотні дні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні знову буде спекотно

В Україні знову буде спекотно / © Associated Press

Дощі в Україні припиняться від 22 і 23 липня. Температура в зазначені дні підвищиться вночі до 21 градуса, а на півдні та сході — до 34 градусів.

Про це повідомила синоптикиня «Українського гідрометцентру» Наталія Птуха, пише ICTV.

«Удень здебільшого прогнозується 28-34 градуси тепла. На півдні, сході та в низці центральних областей від 22 липня буде сильна спека, місцями +35-37 градусів», — зазначила вона.

У західних областях буде прохолодніше, температура коливатиметься в межах 24-30 градусів.

Ближче до п’ятниці в Україні, крім південного сходу, пройдуть короткочасні дощі з грозами.

24 липня в більшості областей опадів не прогнозується.

«Після 26 липня може бути невелике зниження температурних показників на кілька градусів», — додала вона.

Нагадаємо, цьогоріч у багатьох регіонах спостерігаються сильні зливи, шквали та буревії. Зокрема, на Львівщині за добу випало 115% місячної норми опадів — це рекордний показник.

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Дата публікації
Кількість переглядів
292
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