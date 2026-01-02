Коли припиняться відключення світла в Україні: невтішний прогноз експерта

Енергосистема / © Associated Press

Українцям треба готуватися до того, що графіки відключень електроенергії діятимуть щонайменше до початку весни. Суттєвого покращення ситуації в енергосистемі до кінця зими не передбачається.

Таку думку в ефірі «Ранок.LIVE» висловив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

За словами експерта, поточний стан генерації та мереж не дозволяє говорити про швидке скасування обмежень.

«На жаль, ситуація не може покращитися до кінця зими, до початку березня. Навіть якщо ракетні удари припиняться і навіть якщо буде спокійний час для системніших ремонтів», — наголосив він.

Корольчук підкреслив, що ключовим фактором стабілізації стане саме потепління. Покращення можливе лише тоді, коли суттєво зменшиться споживання електроенергії на обігрівання приміщень.

Нині значна частина населення використовує електрику для опалення, що створює критичне додаткове навантаження на систему в зимовий період.

Корольчук також прокоментував відносну стабілізацію, яку українці могли спостерігати останнім часом. За його словами, період зимових свят і загальне зниження промислового та побутового споживання дозволили вивільнити близько 2000 МВт потужностей. Це дало позитивний ефект навіть на тлі морозів.

Проте експерт застерігає від передчасного оптимізму. Казати про стійку позитивну динаміку наразі зарано.

«У більшості регіонів відключення електроенергії однаково тривалі», — підсумував він.

