Коли припиниться активний наступ окупантів на Донеччині: в ЗСУ відповіли

Війна в Україні / © Associated Press

Інтенсивність російського наступу на Донеччині може тривати ще щонайменше півтора місяця.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Дніпро» Віктор Трегубов в ефірі 24 каналу.

«Найімовірніше, десь до жовтня. Далі будуть проблеми вже не стільки з особовим складом, скільки з умовами, за яких їм не так зручно буде підтримувати ту інтенсивність, котру вони мають зараз», — зазначив Трегубов.

За його словами, з середини червня росіяни ведуть активні штурми, попри значні втрати.

«Можливо, це вони гнали під якісь міжнародні домовленості, можливо щось генерали пообіцяли політичному керівництву і дуже активно намагаються це виконати», — додав речник.

Основні напрямки ударів

РФ зосередила найбільший тиск на Покровському, Добропільському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. Водночас темпи просування ворога, за словами Трегубова, «не корелюються з його мріями».

Також росіяни намагаються атакувати Слав’янсько-Краматорську агломерацію з півдня, півночі та сходу, проте результатів немає.

«Ефекту там поки що нуль, але дуже стараються», — наголосив представник ОСУВ.

Ситуація на інших ділянках фронту

У Серебрянському лісі лінія фронту дещо змінилася, а на Новопавлівському напрямку росіяни намагаються прорватися до Дніпропетровської області.

Трегубов запевнив, що ЗСУ готові до тривалих боїв і не допустять реалізації планів ворога.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку схожа ситуація, російські війська проводять масштабне перегрупування аби відновити активні наступальні дії. Попри зменшення кількості атак, інтенсивність обстрілів значно зросла.

Ворог активно перегруповується, накопичує сили для відновлення штурмових дій і намагається посилити свої позиції на Запорізькому напрямку. Основна мета — захоплення області під повний контроль. Водночас РФ різко збільшила інтенсивність обстрілів.

Українські захисники у відповідь проводять пошуково-ударні та відновлювальні операції, зокрема в районах Плавнів і Кам’янського.