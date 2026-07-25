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Днями президент Азербайджану Ільхам Алієв несподівано заявив, що в липні в Баку відбулася таємна зустріч колишніх німецьких та російських посадовців. При цьому, за його словами, територія Азербайджану була використана без відома самого Азербайджану. Однак ціллю зустрічі був пошук шляхів завершення війни, тож Баку, як каже Алієв, може це лише вітати.

У четвер, 23 липня, після нетривалої зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Манілі, держсекретар Марко Рубіо визнав, що «зусилля Анкоріджа не спрацювали», тож доведеться знайти нові пропозиції та ідеї для настання миру.

«США, президент чітко дали зрозуміти, що ми готові відіграти конструктивну роль у припиненні безглуздої війни. Росія зараз зазнає ударів глибоко на своїй території. До кінця року зима вдарить по Україні, і їм, очевидно, доведеться захищати свій повітряний простір», — додав Марко Рубіо.

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Росія знову робить ставку на знищення енергетичної інфраструктури в зимовий період, знаючи про критичний дефіцит перехоплювачів в України. Саме тому Лавров на зустрічі з Рубіо цинічно наголосив на «неприпустимості постачання Україні зброї». Володимир Зеленський сподівається на відновлення переговорів у трикутнику США-Україна-Росія до осені. Український президент вже поговорив телефоном зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, отримавши пропозиції, які вони потім обговорять з російською стороною.

Тож що означає ця активізація зустрічей і розмов на різних рівнях? Чи побачимо ми росіян за столом переговорів найближчим часом? Та що до цього може підштовхнути Путіна? Про все це ТСН.ua розпитав у директора Центру «Нова Європа» Сергія Солодкого.

Чи можливе найближчим часом відновлення переговорів

За словами Сергія Солодкого, відновлення безсенсових переговорів цілком можливе. США знову виявляють інтерес до переговорного процесу. Росія ж, продовжуючи грати роль сторони, що нібито зацікавлена в припиненні війни, просто й надалі гратиме цю роль.

«Путін упевнений, що наступна зима — це вирішальне вікно можливостей для нього, аби змусити Україну до поступок. Тому хоч і братиме участь у переговорах, але затягуватиме їх доти, доки розумітиме, що не зможе добитися своїх цілей. Росія також може розраховувати на зміну підходів Трампа після виборів до Конгресу. Крім того, Москва може сподіватися на зміну політики і ЄС після виборів президента у Франції», — вважає директор Центру «Нова Європа».

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Чи гратиме адміністрація Трампа «першу скрипку»

Адміністрація Трампа, на думку експерта, зацікавлена у відновленні переговорів насамперед через проміжні вибори до Конгресу. Президент США змушений рахуватися з медійним впливом та очікуваннями виборців. Бо взагалі вдати, що не помічає російської агресії проти України, він не може.

«Дональд Трамп був змушений скорегувати свої підходи до врегулювання — ми вже не бачимо минулого надамбітного поспіху, обіцянок про швидке вирішення, натомість помічаємо більше розуміння складності процесу. У Вашингтона з’явилося розуміння, що Україна спроможна змінити хід війни, завдаючи болісних ударів по російському тилу. Говорячи мовою Трампа, в України з’явилися карти — і Білий дім, як виглядає, готовий брати до уваги нову реальність», — підкреслює Сергій Солодкий.

Інша справа, як наголошує експерт, що Москва розуміє власну вразливу позицію: Путін вдаватиме, що нічого особливо не відбувається, адже «Росія просувається на полі бою» (як постійно повторює сам Путін — Ред.).

«А тому найближчий часовий горизонт, який у Кремлі можуть розглядати як можливий, — весна 2027 року. Єдине, що може змінити цей розрахунок Путіна, українська «далекобійна дипломатія», — підкреслює експерт.

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Що реально змусить Путіна піти на поступки

За словами Сергія Солодкого, Путін буде змушений прийняти нову реальність лише тоді, коли Росія істотно втратить ресурси та можливості для продовження війни. Якщо не буде коштів на мобілізацію, на виготовлення і закупівлю озброєння, то може з’явитися природний шанс для переговорів.

«Проте маємо бути реалістами: Путін до останнього чіплятиметься за можливість не припиняти війну. Продовження війни — навіть без переспективи перемоги — для Путіна давно стало ключовим інструментом збереження влади та контролю над російським суспільством. Чи зможуть українські удари по російському тилу не лише послабити воєнні спроможності Росії, а й підірвати внутрішню підтримку режиму? Це поки що відкрите питання», — підсумував директор Центру «Нова Європа».

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