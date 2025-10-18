Війна Росії проти України / © ТСН

За умови збереження теперішніх темпів просування російська окупаційна армія не зможе захопити територію України у найближчі 100 років.

Про це повідомило видання The Economist.

Під час так званого «літнього наступу», який тривав від травня цього року, військам держави-агресорки вдалося окупувати тільки 0,4% української території.

При цьому ключові міста на Донеччині — Покровськ та інші — досі контролюються українськими військами.

Якщо такі ж «успіхи» російська армія демонструватиме й надалі, то плани Кремля захопити всю Україну можуть здійснитися щонайменше через 103 роки. Остаточно окупувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області РФ зможе не раніше червня 2030 року.

Аналітики видання зазначили, що російські окупанти під час свого просування Україною зазнають значних втрат.

Водночас Україна навіть у найскептичнішому сценарії втрачає бійці у співвідношенні «один до п’яти».

Нагадаємо, колишній головнокомандувач британської армії фельдмаршал Девід Річардс вважає, що Україна у війні проти Росії може досягнути щонайбільше «нічиєї».