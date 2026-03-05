Коли розпочнуться весняні канікули в Києві: офіційна дата від КМДА

Школа / © Associated Press

Хоча в січні київські школи йшли на вимушену перерву, міська влада разом із вчителями вирішила не скасовувати весняні канікули. Відпочинок у Києві залишили, щоб діти та педагоги змогли набратися сил перед фінішем навчального року.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Рішення про відпочинок

Раніше в уряді розглядали можливість скасування весняного відпочинку, щоб компенсувати двотижневі вимушені канікули, які тривали в січні за розпорядженням Кабміну. Проте після консультацій із педагогами місто вирішило дотримуватися стандартного графіка. Столичні школярі відпочиватимуть від навчання від 23 до 29 березня включно.

«Рішення про збереження весняних канікул — це узгоджена позиція всієї освітянської команди міста. Коли в лютому відновлювали освітній процес після вимушених канікул, це питання обговорювали з освітянською спільнотою столиці, зокрема з Асоціацією директорів шкіл Києва. Після складної зими дітям і педагогам важливо мати час для відпочинку, щоб відновити сили перед закінченням навчального року», — зазначив Валентин Мондриївський.

Чим займатимуться діти на канікулах

Попри відсутність уроків заклади освіти не зачинятимуться повністю. Для школярів підготували альтернативну програму:

гурткова робота та компенсаторні заняття для надолуження знань;

інформаційно-освітні та виховні заходи;

робота закладів позашкільної освіти.

Як повідомили в КМДА, для київських педагогів на період канікул передбачено програму «Будьмо здорові». Ця ініціатива діє вже третій рік поспіль і фокусується на психоемоційному відновленні вчителів, профілактиці професійного вигорання та підвищенні кваліфікації.

Нагадаємо, через масштабні блекаути взимку школи в деяких регіонах України можуть залишитися без весняних канікул. Навчальний рік в Україні завершується 30 червня, однак фактичний графік залежатиме від того, наскільки повноцінно діти засвоїли програму в період блекаутів.