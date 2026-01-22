Коли скасують графіки відключень світла: експерт озвучив похмурий сценарій

Відключення світла в Україні

Потепління, яке йде до України, дещо знизить енергоспоживання і полегшить ситуацію із забезпечення українців електроенергією. Але графіки відключення світла можуть застосовуватися ще 2-3 роки.

Такий прогноз зробив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю виданню Telegraf.

За його словами, енергосистема в Україні працює в режимі постійної нестабільності, а в Києві ситуація особливо складна — власної генерації в місті фактично не залишилося, і столиця повністю залежить від електроенергії зовні.

«Проблема в тому, що неможливо спланувати споживання. Люди вмикають все і одразу, щойно з’являється електрика. Відповідно, всі попередні графіки планування споживання пішли під хвіст. Щоб створити нові, треба набрати статистику, тому що зараз просто немає розуміння. Раніше будинок споживав 100 кВт, тепер він споживає 300», — зазначив Харченко.

Експерт додав, що потепління в Україні дещо полегшить ситуацію і може додати кілька годин електрики на добу, але кардинальних змін поки не буде.

Олександр Харченко вважає, що графіки відключення світла можуть застосовуватися в Україні ще 2-3 роки.

«Це я вже зовсім песимістичний сценарій даю. Насправді, коли стане нормально і тепло, трохи легше буде. Але я реально думаю, що в певні місяці року ми житимемо з графіками ще кілька років», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше прогнозувалося, що надзвичайна ситуація в енергетичному секторі України може тривати до стабілізації енергопостачання, що, ймовірно, відбудеться вже після завершення опалювального сезону.