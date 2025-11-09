Коли скасують графіки відключень світла: пояснення Міненерго

Коли скасують графіки відключень світла

Реклама

Ворог вкотре масовано атакував енергетичну інфраструктуру України, застосувавши безпрецедентну кількість балістичних ракет. Це призвело до значних пошкоджень і необхідності запровадження графіків відключень у низці регіонів. Хоча станом на вечір ситуацію вдалося частково стабілізувати, відмовитися від графіків погодинних відключень наразі неможливо, оскільки вони є вимушеним та необхідним заходом для проведення ремонтних робіт.

Про це розповіла міністр енергетики Світлана Гринчук в ефірі національного телемарафону "Єдині новини«.

Масштаб атаки та необхідність графіків

Міністерка зазначила, що у суботу, 8 листопада, росіяни масовано поцілили по об’єктах енергосистеми балістичними ракетами, а це важкі цілі для збиття. За її словами, така кількість прямих влучень по цивільній інфраструктурі була чи не найбільшою від початку війни.

Реклама

«Такої кількості прямих ударів по енергетичних об’єктах з початку вторгнення важко згадати», — додала міністр.

Через ці пошкодження оператори енергосистеми спочатку застосували спеціальні графіки аварійних відключень на Київщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині, Одещині та Сумщині. Згодом, коли вдалося стабілізувати ситуацію, регіони були переведені на графіки погодинних відключень.

Посадовиця підкреслила, що графіки відключення світла — вимушений та необхідний захід, щоб провести ремонти, запустити обладнання та стабілізувати енергосистему, адже, за її словами, «по-іншому система не працює».

Шляхи до стабілізації та відмови від графіків

Міністерка енергетики зазначила, що відновлювальні роботи проводити складно через постійні повітряні тривоги і ризик повторних атак. Однак, за її словами, запасного обладнання достатньо, щоб замінити пошкоджене, а всі служби працюють швидко й злагоджено. Вона наголосила, що навіть дрібні ремонти вимагають на певний час вимикати обладнання, але всі наявні ресурси зараз скоординовані та розгорнуті.

Реклама

Світлана Гринчук пояснила, що для того, щоб полегшити ситуацію та з часом відмовитися від графіків, в регіонах вже розгортаються альтернативні джерела живлення та малі блочні модульні котельні. Вона повідомила, що разом із заступниками та представниками Міністерства розвитку громад та територій, спільно з керівниками ОВА, вони координують дії щодо розгортання цих альтернативних джерел живлення, «для того, щоб повертати людям тепло та світло».

Раніше повідомлялося, що усі ТЕС «Центренерго» зупинилися після нічної атаки РФ та більше не генерують електроенергію.

Ми раніше інформували, що у Києві діють погодинні графіки відключення електроенергії через пошкодження енергооб’єктів.