Коли скасують графіки відключення світла: невтішний прогноз експерта

Відключення світла

Реклама

Ситуація в енергосистемі України залишається складною, і громадянам варто готуватися до того, що графіки відключень діятимуть до кінця зими. Наразі експертне середовище та уряд розглядають три основні сценарії проходження опалювального сезону, які залежать від інтенсивності ворожих обстрілів.

Про це в ефірі «Українського радіо» повідомив енергетичний експерт «Українського інституту майбутнього» Станіслав Ігнатьєв.

За словами експерта, перший, найбільш позитивний варіант можливий за умови припинення масованих обстрілів об’єктів передачі електроенергії.

Реклама

«Уявімо, щось відбулось нереальне і наші об’єкти перестали обстрілювати. Ми можемо достатньо швидко відновити ті об’єкти передачі, в які ворог останні рази влучав. Відносно швидко — це до місяця», — зазначив Ігнатьєв.

У такому випадку дефіцит потужності покриватиметься за рахунок власної генерації та імпорту з Європи (до 2,3 ГВт-год). Це дозволить запровадити графіки, коли світло вимикатимуть лише на 2–3 години зранку та ввечері.

Середньозважений прогноз передбачає продовження регулярних атак РФ, частину з яких відбиватиме ППО, але влучання все ж будуть.

«Будемо жити в таких графіках, як жили в останні передноворічні місяці. Це 4–5 годин без електропостачання, 3–4 години ми з електропостачанням, і так чергуємо. Цей середньозважений сценарій є найвірогіднішим», — наголосив аналітик.

Реклама

Він додав, що енергетики будуть змушені застосовувати аварійні схеми перемикання живлення.

Найгірший варіант розвитку подій передбачає масовані удари ворога з інтервалом у 5 днів, спрямовані на знищення системи передачі електроенергії. У такому разі великі міста, зокрема Київ, ризикують перейти в режим «енергетичних островів».

«Ми будемо задовольнятись на 20% від потреби в електричній енергії. Відповідно, тоді в кожного абонента за добу буде лише 20% електропостачання. Це 3–4 години вдень, або до 6-ти, якщо не буде сильних морозів», — попередив Станіслав Ігнатьєв.

За такого сценарію світло вмикатимуть лише двічі на добу на короткі проміжки часу.

Реклама

Нагадаємо, у ніч проти 2 січня російська армія знову атакувала енергооб’єкти України, через що в більшості регіонів запроваджено графіки погодинних відключень світла. За даними «Укренерго», знеструмлення зафіксовані у Запорізькій області, а на Київщині та Одещині триває відновлення пошкодженого обладнання. Ситуацію ускладнює негода: через сильний вітер та сніг без електрики залишилися 27 населених пунктів на Івано-Франківщині.