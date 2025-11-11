Коли Трамп зможе "дотиснути" Путіна до припинення вогню: прогноз політолога

Володимир Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп має шанси змусити Росію розпочати реальний переговорний процес щодо припинення вогню, хоча зараз Володимир Путін не планує завершувати війну.

Про це заявив політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко в інтерв’ю «24 Каналу».

Буряченко озвучив два можливі часові етапи для початку цих процесів:

1. Етап до Різдва.

Політолог переконаний, що є шанси на початок перемовного процесу ще до католицького Різдва. Цей період — час, коли може бути здійснений спроба «дотиснути» Путіна.

Про активність росіян, пов’язану з цим, може свідчити діяльність голови МЗС РФ Сергія Лаврова та можливі неформальні комунікації на саміті G20 у ПАР після зміни керівника російської делегації.

«Я переконаний, що залишаються шанси на початок реального перемовного процесу», — припустив Буряченко.

2. Етап 2026 року.

Однак, цей перший етап ускладнюється тим, що політика в США «піде на канікули» вже у середині грудня. Крім того, санкції, введені Трампом щодо «Роснафти» та «Лукойла», реально почнуть діяти лише з 21 листопада. Путін може не відчути достатнього тиску, щоб піти на умови Трампа.

«Чим ближче до Різдва, тим більш осяжним видається саме другий горизонт таких політичних рішень, який більше орієнтований на 2026 рік. Важко сказати, чи це буде кінець зими, чи все-таки весна. Багато залежатиме від ситуації на полі бою»,

– вважає виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад.

Тому, чим ближче до Різдва, тим більш ймовірним стає другий горизонт політичних рішень, орієнтований на 2026 рік. Буряченко додав, що будь-яка ядерна ескалація чи навіть реальні навчання з боку Росії лише прискорять процеси, консолідуючи допомогу Україні та звужуючи можливості для РФ.

Нагадаємо, у Кремлі не припиняють публічно висловлювати надії на проведення зустрічі між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом. У контексті цих сподівань також згадується ім’я прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Раніше повідомлялося, що закінчити війну, яку російський «фюрер» Володимир Путін розпочав в Україні, можна одним дзвінком до диктатора. До снаги це лідерові Китаю Сі Цзіньпіну, але не американському президенту Дональду Трампу.