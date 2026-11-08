«Коли треба вдарити, ви стаєте вістрям»: Залужний, Буданов та Півненко привітали десантників з Днем ДШВ

День Десантно-штурмових військ в Україні

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Сьогодні, 8 листопада, в Україні відзначають День Десантно-штурмових військ Збройних сил України. З цієї нагоди посадовці, військові, публічні діячі щиро вітають захисників зі святом. Зібрали добірку привітань з Днем Десантно-штурмових військ.

День Десантно-штурмових військ: привітання

До привітань українських десантників долучився Керівник Офісу Президента Кирило Буданов:

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«Десантники пробивають шлях там, де це здається неможливим. Вони одними з перших заходять у найгарячіші точки, ламають оборону ворога й тримають найскладніші напрямки. „Завжди перші“. За цією сталевою рішучістю стоять часто втомлені, але незламні люди», — пише Буданов.

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Він додав, що українські десантники — це люди, які готові брати на себе найважчий удар у вирішальні моменти.

«Дякую кожному воїну ДШВ за стійкість і мужність. Шана та вічна пам’ять усім, хто повернувся на щиті. З Днем ДШВ. Честь!», — додав Буданов.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький також звернувся до воїнів із вітальним словом:

«Ті, хто завжди перші! Сьогодні дякуємо захисникам і захисницям, які служать у лавах Десантно-штурмових військ ЗСУ. Ви щодня виконуєте надскладні бойові завдання: проводите штурми, рейди та контратаки, стримуєте просування ворога й повертаєте українські позиції», — пише Корецький.

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Прем’єр зазначив, що кожна операція ДШВ потребує високої бойової майстерності, швидкості рішень і злагодженості. Він подякував воїнам за мужність та захист.

У Десантно-штурмових військах також привітали воїнів. Там опублікували щемке відео та коротко написали:

«Завжди поруч, завжди перші. На всій таймлінії російсько-української війни у боротьбі за новітню Незалежність. Роки відважної самопожертви, перемог та відстоювання української державності. З Днем, найкращі та відчайдушні. З Днем Десантно-штурмових військ ЗС України».

Посол України у Великій Британії та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також долучився до привітань. Він написав, що ДШВ — це щит і меч України, а наші десантники вже увійшли в історію світового воєнного мистецтва.

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«Дякую, що завжди перші! Коли треба вистояти, ви стаєте стіною, а коли треба вдарити, стаєте вістрям. Сил вам, витримки і удачі. Нехай архістратиг Михаїл, предводитель Божого війська, оберігає всіх українських десантників. Світла памʼять полеглим».

Свої вітання з нагоди професійного свята оприлюднила й 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада 8-го корпусу ДШВ ЗСУ.

«Це свято міцних духом. Свято тих, хто має залізну волю до перемоги! 8 листопада — День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. У багаторічній боротьбі з агресором українські десантники безстрашно бʼються за кожен метр рідної землі. Виконуючи найважчі завдання, проявляють на полі бою сміливість, винахідливість і честь. Завдяки найкращій підготовці, нищать будь-якого противника, який посмів зазіхнути на нашу свободу».

Там додали, що український десант — це про міцне братерство, де побратим прикриє побратима, а кожен робить для перемоги усе можливе і навіть більше.

Військовослужбовець та ветеран АТО Олексій Петров поділився привітаннями та спогадами про те, як у дитинстві та юності мріяв стати десантником і офіцером, надихаючись розповідями батьката фільмами про армію. Проте строкову службу він пройшов в інших військах, і думка про те, що колись він таки стане десантником та офіцером, здавалася йому нереальною.

«Якби ж мені тоді, влітку 1992… та навіть 2012 року хтось сказав, що я все ж таки буду десантником! Ба більше, командиром роти, себто офіцером, я б покрутив вказівним пальцем біля власної скроні та порадив терміново звернутися до лікаря», — зазначив він.

«Сьогодні я щиро вітаю із Днем ДШВ своїх побратимів з 82-ї бригади та 421 батальйону безпілотних систем. Вітаю своїх „кошенят“: Самурай, Тихий, Хуліган, Фізрук, Гарбуз, Гімлі, Тупак, Юріст, Дотер, Кемел, Мамай, Хотабич, Їжак, Хаскі, Валідол, Гор, Дайс, Джа, Одинадцятий, Вухань та більше сотні інших псевдо. І за кожним з них ВОЇН… Ви ті, про кого говорять „Найкращі люди країни“. Вітаю кожного та кожну, у кого на формі поруч із маленьким синьо-жовтим прапором знаходиться маруновий шеврон…».

Старшина ЗСУ, військовий та очільник ГО «Серця Кіборгів» Анатолій Свирид опублікував коротке привітання:

«Шана козакам, які в строю. Вічна Памʼять полеглим Побратимам».

Волонтерка та інструкторка навчального центру десантно-штурмових військ Маруся Звіробій також опублікувала кілька щемких слів:

«Вітаю десантників з Днем ДШВ! Всім, хто живий, здоров’я, витримки і удачі на кожнім кроці, всім, хто пішов у небесне військо вічна Слава і Шана за самопожертву заради країни і людей».

Генерал-майор Збройних Сил України та екскомандувач оперативного командування «Схід» Олександр Нестеренко наголосив, що бійці ДШВ є воїнами, які щодня демонструють мужність, рішучість і готовність діяти в найскладніших умовах. Він окремо подякував десантникам, які тримають оборону та звільняють Сумщину, а також захищають десятки прифронтових населених пунктів.

«Дякую всім військовослужбовцям Десантно-штурмових військ за стійкість, мужність і відданість Україні. Бажаю витримки, надійних побратимів поруч, сил у боротьбі та якнайшвидшого повернення додому з Перемогою України».

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко також привітав воїнів Десантно-штурмових військ з професійним святом. Він наголосив, що українські десантники завжди з честю долали найскладніші випробування та від початку повномасштабного вторгнення виконують завдання на найгарячіших ділянках фронту завдяки своїй мобільності, швидкості та високій підготовці.

«Ми маємо спільну мету — захистити Україну, зберегти життя наших воїнів і звільнити українську землю від російських окупантів. Дякую кожному десантнику й кожній десантниці за мужність, професіоналізм і відданість Україні. Схиляємо голову у пам’ять полеглих героїв, які віддали життя за свободу та незалежність нашої держави. Шана тим, хто продовжує боротьбу, і вдячність усім, хто підтримує своїх побратимів».

Журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова долучилася до привітань та назвала штурм стихією ДШВ, а продуманість кожної операції — їхньою базою. Вона наголосила, що ДШВ є беззаперечною опорою українського війська, а рівень підготовки їхніх солдатів значно перевищує виучку ворога та багатьох інших підрозділів.

«Десятки тисяч знищення росіян на фронті — це ДШВ. Основні операції зі звільнення територій — це ДШВ. Харківська операція, Лиман, Бахмутський контрнаступ, Білогорівка, Херсонщина, Курщина, Добропілля, Покровськ, Олександрівський напрям. На найтяжчих ділянках фронту завжди є бригада ДШВ. Бо вони основа стабільності фронту», — пише журналістка.

А ще медійниця нагадала, що українські десантники — це найдовший рейд у військовій історії, який здійснила 95 бригада ще 2014 року.

Привітання з Днем десантно-штурмових військ 2026

Нагадаємо, що 8 листопада в Україні відзначають День Десантно-штурмових військ ЗСУ — свято хоробрих воїнів, які захищають країну на найвідповідальніших напрямках. З цієї нагоди рідні, друзі та побратими надсилають військовим слова вдячності, бажаючи їм міцного здоров’я, надійного плеча поруч і якнайшвидшого повернення додому.

Для тих, хто хоче привітати знайомих захисників, ми опублікували різноманітні варіанти в прозі та віршах, які можна надіслати в особистих повідомленнях чи опублікувати в соцмережах.

Зокрема, короткі SMS-побажання зі словами подяки за стійкість і мужність, а також щирі побажання незламного духу й успішного виконання бойових завдань.

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