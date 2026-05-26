Коли ТЦК має право перевіряти документи: назвали шість місць, де шукатимуть порушників

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У цей період, як і у мирні часи, військовозобов’язані громадяни мають дотримуватися певних правил військового обліку.

Офіцер Вінницького обласного ТЦК та СП підполковник Максим Лещук повідомив, де можуть перевіряти військово-облікові документи, та що відбувається у разі невідповідності даних. Про це він розповів «Суспільному».

Лещук зазначив, що перевірка військово-облікових документів може проводитися:

за місцем проживання;

на роботі;

у громадських місцях;

у громадських будівлях;

на блокпостах;

у пунктах перетину державного кордону.

Підполковник додав, що за місцем проживання до процесу оповіщення також можуть залучатися представники органів місцевого самоврядування.

Лещук підкреслив, що до груп оповіщення можуть входити:

представники ТЦК;

працівники поліції;

представники районних адміністрацій;

представники місцевого самоврядування.

За його словами, під час перевірки з’ясовують, чи перебуває людина на військовому обліку та чи відповідають її дані інформації з реєстру.

«Якщо виявляється, що особа має статус порушника правил військового обліку, або виявляється невідповідність її облікових даних у паперовому документі (адже в електронному вони, в принципі, мають бути вже уточнені та синхронізовані з реєстром, який ми бачимо у себе), то це є підставою для вручення повістки та супроводження громадянина до територіального центру для уточнення інформації», — сказав він.

Представник ТЦК додав, що у разі виявлення розбіжностей між документами та даними реєстру, людині можуть вручити повістку для уточнення військово-облікових даних.

«Повістки можуть вручатися для прибуття до ТЦК з метою взяття на військовий облік, уточнення військово-облікових даних, проходження медичного огляду чи призову на військову службу. Це все різні види повісток, які мають різну мету. Така ситуація виникає, наприклад, якщо дані в паперових документах не відповідають інформації в реєстрі», — резюмував він.

