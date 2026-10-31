Коли у Дніпрі з’явиться світло: енергетики дали тривожний прогноз

Відключення світла / © ТСН

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Електроенергію в частині Дніпра можуть повернути не раніше понеділка.

Такий попередній прогноз оприлюднила аварійна служба «Дніпро Аварійка», зазначаючи, що аварійно-відновлювальні роботи наразі тривають у цілодобовому режимі.

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Деталі відключень та наслідки ударів

Знеструмлення зачепило значну частину міста. Зокрема, без світла залишаються мешканці таких районів та масивів:

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Діївка;

Сухачівка;

житлові масиви Парус та Покровський;

Краснопілля;

проспект Богдана Хмельницького;

частина проспекту Науки.

Причиною затяжних відключень стала повторна нічна атака російських окупантів по енергетичних об’єктах Дніпропетровщини. За даними компанії ДТЕК, обладнання зазнало серйозних пошкоджень. Ситуацію ускладнює те, що ворог поцілив у критичний об’єкт, який енергетики перед цим безперервно відновлювали майже дві доби.

Складна ситуація в інших регіонах

Енергетична система країни перебуває під значним тиском. Складною залишається ситуація зі світлом і в столиці: у деяких районах Києва протягом доби електроенергію обіцяють давати лише на півтори години. У ДТЕК пояснюють це новими ударами по інфраструктурі, завданими до того, як фахівці встигли ліквідувати наслідки попередніх обстрілів.

Нагадаємо, що у Дніпрі та Дніпропетровському районі ввечері 30 жовтня вимушено застосували екстрені знеструмлення за вказівкою «Укренерго». Екстрені відключення світла запроваджено через повторні атаки на енергооб’єкти.

Раніше ми писали про те, що внаслідок російської атаки ввечері 29 жовтня на критичну інфраструктуру частина Дніпра залишилася без електропостачання. Також у деяких районах міста виникли перебої з водою.

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