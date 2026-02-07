Коли у Києві повернуться погодинні графіки відключення світла: прогноз експерта

Прогнозовані графіки відключень можуть повернутись протягом доби. / © ТСН

Мешканцям Києва та області варто очікувати повернення до стабілізаційних графіків відключення світла вже до кінця цієї доби, оскільки енергетики поступово відновлюють навантаження на атомних блоках.

Про ситуацію з аварійними вимкненнями та прогноз щодо стабілізації системи розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в ефірі «Київ 24».

Аварійні відключення та робота АЕС

Фахівець прогнозує, що режим аварійних вимкнень, найімовірніше, збережеться до кінця поточної доби. Це пов’язано з необхідністю збалансувати енергосистему після ранкових подій та стабілізувати напругу в мережах Києва та області.

Паралельно триває процес відновлення генерації, адже завантаження на блоках українських атомних електростанцій відбувається поступово. Саме вихід блоків АЕС на необхідну потужність дозволить відмовитися від хаотичних обмежень на користь передбачуваного розподілу електроенергії.

Прогноз щодо графіків і черг

Рябцев очікує, що вже до кінця доби столиця та регіон зможуть повернутися до стабілізаційних графіків відключень. Це дасть змогу споживачам знову орієнтуватися на конкретні години наявності світла у застосунках та на офіційних ресурсах ДТЕК.

За оцінками експерта, обмеження будуть досить суттєвими та охоплюватимуть одночасно 4 або 5 черг споживачів. Такий обсяг відключень необхідний для утримання балансу в системі, доки генерація не відновиться у повному обсязі.

Нагадаємо, постійні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру та неможливість повноцінно відновити генерацію ставлять під сумнів стабільність енергопостачання в Україні. Експерти висловлюють серйозні побоювання, що навіть до початку наступного опалювального сезону ситуація зі світлом може не зазнати суттєвих покращень.