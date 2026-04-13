Удари "Орешніком": Веніславський розповів, чи зможе Україна перехоплювати балістику

Веніславський / © Верховна Рада України

У разі створення Космічних сил Україна зможе оперативно отримувати дані про пуски балістичних ракет типу “Орєшнік” та попереджати населення про ракетну загрозу. Водночас паралельно розвиватимуться спроможності для кінетичного перехоплення таких цілей.

Про це заявив Федір Веніславський в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, ключовим завданням стане раннє інформування про запуск балістичних і аеробалістичних ракет з боку ворога - Росії.

«Також ми повинні розвивати технологічні спроможності — готувати власні засоби кінетичного перехоплення цих ракет. Перехопити „Орєшнік“ можна з найбільшою ефективністю до моменту розділення бойових блоків від ракетоносія в космосі», — наголосив Веніславський.

Після розділення одна ракета перетворюється на кілька цілей, які маневрують і рухаються на гіперзвуковій швидкості, що значно ускладнює їх знищення. Саме тому, за словами Веніславського, важливо вражати ракетоносій на ранньому етапі.

Для цього Україні потрібно мати можливість діяти на висотах понад 100 кілометрів — фактично у міжнародному космічному просторі.

Як ми писали раніше, ймовірність удару Росії ракетою «Орешнік» по Україні існує, однак вона не є високою і більше використовується як інструмент залякування. Як зазначив військовий експерт Олексій Гетьман, ця ракета не є високоточною і призначена передусім для психологічного тиску, а не для ураження конкретних військових цілей. Водночас активність на полігоні «Капустин Яр» може як свідчити про підготовку, так і бути імітацією для нагнітання напруги. Втім про реальну загрозу, наголошує він, може сигналізувати реакція посольства США.