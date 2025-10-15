ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
23
1 хв

Коли Україна отримає обіцяні F-16 від Бельгії: відповідь голови Міноборони

Глава Міноборони Бельгії наголосив, що наша держава отримає всю обіцяну авіацію.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
F-16

F-16 / © Associated Press

Україна має отримати винищувачі F-16 від Бельгії. Це станеться одразу після підготовки пілотів та проходження технічних процедур.

Про це сказав міністр оборони Бельгії Тео Франкен під час спілкування з журналістами в штаб-квартирі НАТО, пише «РБК-Україна».

Він запевнив: F-16 дійсно потраплять до України, але наразі не підтверджена їхня готовність до використання.

«Потрібно пройти навчання, і це займає місяць. Тому коли літаки прибувають, це не означає, що вони одразу відправляються в Україну. Але всі F-16, які ми обіцяли — вони всі будуть у вашій країні. Тут немає жодних сумнівів», — заявив глава Міноборони Бельгії.

Раніше йшлося про те, що Україна отримає від Бельгії додаткові винищувачі F-16. Країна вже отримує нові літаки п’ятого покоління F-35 на заміну старим.

Бельгія очікувала F-35 сім років, і перші машини вже прибули до авіабази Флорен. Вони надійдуть на озброєння 1-ї ескадрильї та мають бути готовими до виконання операцій зі швидкого реагування вже до 2027 року

Так, Україна може отримати перші бельгійські F-16 вже у 2026 році. Це значно посилить український авіапарк і дозволить збільшити кількість бойових вильотів.

