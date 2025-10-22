Коли Україна отримає перші винищувачі Gripen: Крістерссон відповів

Ульф Крістерссон / © Скріншот

Реклама

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що потенційні постачання Україні винищувачів Gripen є довгостроковим процесом. Тому перші літаки можуть надійти лише через кілька років.

Про це він заявив під час підписання двосторонніх документів та брифінгу для медіа.

«Тут лише починається розгортання виробництва. Тому ми говоримо про десь три роки на практиці. Це те, коли ми зможемо почати постачання», — пояснив Крістерссон.

Реклама

Очільник шведського уряду наголосив, що неможливо відправити велику кількість літаків, наприклад, 150 одиниць, однією партією. За його словами, йдеться про довгостроковий процес, що вимагає тривалого фінансування, а не лише однієї короткочасної закупівлі.

«Тому ми в будь-якому випадку говоримо про те, що протягом наступних трьох років будуть можливі постачання. Це можливо Я хочу підкреслити.Це не що, що робиться одномоментно. Ми просто показуємо нашу готовність, бажання. І так починаються всі процеси, чесно кажучи, якщо все б зробилися так», — підсумував Крістерссон.

Нагадаємо, шведська оборонна промисловість та Повітряні сили України можуть отримати значний поштовх до розвитку завдяки підписаному листу про наміри щодо довгострокової співпраці. Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що ця угода відкриває шлях до потенційного постачання 100-150 винищувачів Gripen серії Е, які дозволять Україні побудувати дуже серйозні Повітряні сили.

Також раніше ми писали, якщо ця угода між Стокгольмом і Києвом буде укладена, вона стане найбільшою за всі попередні контракти Швеції в цій сфері. На цей час Швеція може оперативно надати близько 10 літаків версії Gripen C/D, що вже перебувають на озброєнні. Новіші ж Gripen E мають значно вищі характеристики.