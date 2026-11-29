Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо виконання домовленостей із міжнародними партнерами про посилення протиповітряної оборони. Частину з них уже реалізували — зокрема, глава держави подякував Норвегії. Водночас деякі пакети підтримки досі очікують на виконання.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні.

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Зеленський вимагає прискорити постачання ракет для ППО України

Під час селекторної наради президент обговорив із відповідальними за комунікацію з партнерами виконання домовленостей щодо протиповітряної оборони. За його словами, частину обіцяної допомоги Україна вже отримала, однак робота над іншими пакетами підтримки ще триває.

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«Були конкретні домовленості. Частину з них виконали — я хочу подякувати Норвегії, — але є ті, які досі в процесі виконання», — сказав Зеленський.

Глава держави доручив Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони та іншим відповідальним посадовцям уже цього дня зв’язатися з партнерами, які поки не реалізували свої зобов’язання.

Також Зеленський очікує вечірню доповідь про результати цих контактів і терміни постачання ракет-перехоплювачів, передбачених пакетами допомоги.

«Я очікую на вечір доповідь по ракетах і зроблених сьогодні урядовцями контактах з партнерами: коли перехоплювачі з пакетів відповідних будуть поставлені в Україну», — зазначив президент.

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Нагадаємо, раніше Financial Times повідомляло про затримку передавання Україні ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. За даними видання, міністр оборони США Піт Гегсет досі не надав остаточного дозволу на передавання близько 60 ракет, хоча Вашингтон уже погодив цю допомогу. Йдеться приблизно про 40 ракет PAC-3 та ще 20 PAC-2, які мають посилити українську протиповітряну оборону.

Частина боєприпасів перебуває на складах у Європі, а їхню закупівлю фінансують західні союзники України. Крім того, затримується розгляд окремої ініціативи, яка передбачає надання Україні дозволу на власне виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

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