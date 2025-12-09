Коли Україна передасть оновлений план миру Трампу: Зеленський відповів

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна наразі не передавала до Сполучених Штатів Америки оновлений мирний план, але активно працює над ним і планує направити документ найближчим часом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у режимі аудіоповідомлень.

«Ні, працюємо на рівні наших радників. Працюємо сьогодні і працюємо завтра. Я думаю, завтра ми вже передамо», — повідомив він.

Президент також прокоментував публікації, зокрема видання Axios, про те, що нібито США вимагають від України територіальних поступок, зокрема віддати Донеччину. Зеленський заперечив, що ініціатива щодо передавання українських територій походить від Вашингтона, наголосивши на першоджерелі таких вимог:

«Передусім не США, а родоначальниками цієї ідеї була Росія, щоб ми віддали свої території. Я на це вже відповідав», — зазначив він.

Голова держави підкреслив, що Україна захищатиме свій інтерес, хоча і прагне підтримки американської сторони. Він охарактеризував роль Вашингтона як посередницьку.

«Безумовно, ми хочемо, щоб Америка в цій справі, в цій темі була на нашому боці. Америка — медіатор тут. Але дивіться, Росія буде хотіти, щоб ми віддали наші території, а ми будемо захищати наш інтерес», — зауважив Володимир Зеленський.

