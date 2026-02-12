Коли Україна зможе повністю відмовитися від графіків відключення світла: експерт відповів

Відключення світла в Україні триватимуть ще не один рік / © iStock

Енергосистема України, попри масовані атаки ворога та виснаження ресурсів, демонструє дива стійкості і готується до сезонного послаблення обмежень. Фахівці прогнозують, що вже найближчим часом українці зможуть насолодитися безперебійним електропостачанням, однак повна відмова від графіків можлива лише у довгостроковій перспективі. Навіть за найкращих сценаріїв, життя з обмеженнями триватиме ще кілька років.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Весняна пауза та літні виклики

Вже від середини весни на українців чекає приємний сюрприз. Квітень, травень та червень мають стати місяцями «енергетичної свободи». Завдяки сезонному потеплінню та закінченню опалювального сезону споживання електрики впаде, що дозволить енергетикам, ймовірно, повністю відмовитися від графіків відключень у цей період.

Проте радість може бути передчасною. Вже у липні та серпні дефіцит в енергомережі знову нагадає про себе. Експерти виділяють дві головні причини літніх відключень: пікове навантаження через масове використання кондиціонерів у спеку та необхідність ремонту атомних блоків. Саме влітку атомні електростанції виводять у планові ремонти, щоб підготувати їх до максимальних навантажень взимку.

Скільки років житимемо з графіками

Прогнози щодо повного відновлення енергосистеми до довоєнного рівня залишаються стриманими. Це питання не найближчих місяців, а років кропіткої праці та мільярдних інвестицій. Олександр Харченко озвучив два сценарії розвитку подій:

Оптимістичний: життя без графіків стане можливим через 3 роки, тобто орієнтовно до 2029 року.

Реалістичний: на стабілізацію знадобиться 4–5 років, і про повну відсутність обмежень можна буде говорити лише у 2030–2031 роках.

Ситуація в Києві та проблемних регіонах

Столиця залишається одним із найвразливіших місць на енергетичній мапі країни. Експерт попереджає, що в Києві уникнути відключень взимку буде вкрай важко. Як тільки температура повітря опускатиметься до позначки -5°C і нижче, запровадження обмежень стане неминучим навіть за умови відсутності нових обстрілів.

Окрім Києва, складною залишається ситуація у великих промислових та прифронтових центрах. До переліку найбільш проблемних регіонів, де енергетикам найважче балансувати систему, входять Одеса, Кривий Ріг, Дніпро та Харків. Мешканцям цих міст варто особливо ретельно готуватися до можливих перебоїв зі світлом у пікові періоди навантажень.

Нагадаємо, експерт назвав два міста, де відключення будуть найжорсткішими. Мешканцям Києва та Одеси варто готуватися до того, що для них графіки відключень залишаться жорсткішими, ніж у решті регіонів.