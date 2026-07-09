Коли Україна зможе вдарити балістикою по Росії: розробник потішив термінами

Балістика / © Fire Point

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Українська балістична ракета може перейти до етапу випробувань по цілях на території Росії вже восени. Для цього спершу необхідно завершити випробування двигуна та провести перші льотні тести.

Про це розповів співзасновник та головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман в інтервю Liga.net.

За словами розробників, після перевірки роботи двигуна ракета має пройти етап випробувань у польоті.

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«Нас від її появи відокремлює одне — випробування двигуна. Тільки після того, як ми випробуємо двигун, почнемо льотні випробування», — зазначив представник розробки.

Якщо під час тестів буде підтверджено, що система керування працює відповідно до заданих алгоритмів, розпочнуться випробування із застосуванням по цілях у Росії.

Він поділився оптимістичним прогнозом щодо випробування ракети по цілях у РФ.

«Думаю, восени ми вже там тестуватимемо і випробовуватимемо нашу ракету на Росії», — висловився він.

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Раніше йшлося про те, що українська балістична ракета FP-9 може перейти до випробувань по цілях у Росії вже восени. Для цього розробникам залишилося завершити випробування двигуна та провести льотні тести. У разі успіху ракета з дальністю до 800–850 км зможе уражати цілі далеко за межами України.

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