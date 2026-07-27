Коли українська балістика може вдарити по Москві: у Fire Point назвали терміни

Денис Штілерман / © Скриншот з інтерв’ю проєкт «Мосейчук+»

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Перші удари українською балістичною зброєю по ключових об’єктах у Москві та на території Росії можуть відбутися восени цього року, однак точні терміни залежатимуть від результатів майбутніх випробувань ракетних двигунів.

Про це «В гостях у Гордона» заявив співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман.

Українська балістика — на якому етапі виготовлення

За його словами, ключовим етапом наразі є випробування двигуна на спеціальному стенді для перевірки міцності конструкцій, теплозахисного покриття та стабільності роботи всіх систем під навантаженням.

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«Восени будуть удари по Москві. Наше завдання зараз — пропалити двигун, подивитися, що конструктивно там нічого не розвалюється, ТЗП тримає, критика не розвалюється, двигун відпрацьовує. Далі ми пускаємо — одразу ж робимо тестовий політ. Бачимо, що все працює відповідно до польотного завдання. І далі вже починаються польоти на територію Росії. Військові визначатимуть куди. Але думаю, звичайно ж, це будуть якісь значущі цілі вже одразу ж», — зазначив Штілерман.

Експерт пояснив, що назвати точний місяць поки неможливо, адже спочатку потрібно протестувати двигун на спеціальному стенді. Якщо виявлять помилки, їх одразу виправлять. Проте розробка йде дуже швидко, тож запуски планують до осені.

У разі успішного завершення стендових випробувань фахівці одразу перейдуть до тестового запуску за визначеним польотним завданням. Після чого ракети передадуть військовим для вибору пріоритетних цілей на території РФ.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що війська РФ останнім часом змінили тактику ракетних атак — вони помітно частіше використовують балістику, ніж крилаті ракети. За останній тиждень було зафіксовано понад 50 запусків ракет, які рухаються за балістичною траєкторією.

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Раніше Ігнат заявляв про те, що реактивні безпілотники можуть розвивати швидкість до 600 км/год. Через такі характеристики великокаліберні кулемети вже не є ефективним засобом боротьби з реактивними дронами.

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