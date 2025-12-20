- Дата публікації
Коли українські біженці почнуть повертатися додому — прогноз НБУ
Частина українців адаптується до життя за кордоном і втрачає статус резидента України. Це знижує шанси на масове повернення у короткостроковій перспективі.
Національний банк України оцінює, що масове повернення українців, які тимчасово перебувають за кордоном, почнеться не раніше 2027 року і відбуватиметься повільними темпами — приблизно по 100 тисяч осіб щороку.
Про це йдеться в інфляційному звіті регулятора.
Експерти наголошують, що швидкість повернення громадян напряму залежатиме від ситуації безпеки, темпів економічного відновлення та умов життя українців в європейських країнах.
Навіть у разі завершення активної фази війни, високі ризики залишатимуться вагомим фактором, який стримуватиме міграцію назад до України. Мова йде не лише про обстріли прифронтових територій, а й про можливі ракетні удари та загрозу терактів у мирних регіонах.
У Нацбанку також підкреслюють, що політика країн ЄС щодо українців — тимчасовий захист, можливість довгострокового проживання, доступ до ринку праці та освіти — зменшує бажання швидко повертатися додому. Навіть після покращення безпекової ситуації частина громадян залишиться за кордоном через стабільніші умови життя та повільне економічне відновлення в Україні.
За прогнозами НБУ:
2025 рік: чистий відплив населення становитиме близько 200 тисяч осіб
2026 рік: міграційні відтоки збережуться на рівні приблизно 200 тисяч осіб
2027 рік: очікується чисте повернення — близько 100 тисяч осіб, що у п’ять разів менше попередніх оцінок (0,5 млн)
Нагадаємо, у першій половині 2025 року кількість українських мігрантів зросла на 60 тисяч осіб. Це менше, ніж у першому півріччі 2024 року, коли країну залишили понад 200 тисяч осіб.
За даними ООН, станом на 1 липня 2025 року за межами України перебуває 5,6 млн українців. Високі безпекові ризики, зокрема обстріли з боку РФ, спричиняють подальший виїзд громадян.
Також повідомлялося, що Україна ризикує втратити більшість своїх мігрантів: до 70% можуть залишитися за кордоном. Це загрожує дефіцитом робочої сили й новою хвилею еміграції після війни.