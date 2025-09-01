ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
488
Час на прочитання
1 хв

Коли Україну накриють перші морози: синоптик здивував прогнозом

У середині грудня синоптики не виключають варіанту невеликого потепління. А вже ближче до Нового року зима точно нагадає про себе морозами та снігом.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Зима прийде за календарем

Зима прийде за календарем / © Pixabay

Зима в Україні буде теплою. У грудні денна температура повітря очікується на рівні 2-5 градусів тепла, морозно буде лише уночі.

Про це повідомив кліматолог Василь Троцюк, пише РадіоТрек.

За його даними, перші морози накриють країну лише в кінці першого зимового місяця. Справжня зима прийде до країни тоді, як денна температура повітря опуститься до 10-12 або 8-10 градусів нижче нуля. Ночі будуть ще холоднішими.

Раніше синоптик попередив українців, що у другій половині вересні можуть бути заморозки. Очікується похолодання.

За довгостроковим прогнозом «Українського гідрометцентру», нинішній вересень, на відміну від торішнього, не очікується занадто теплим. Якщо торік середня місячна температура у вересні була вищою за норму на 1-2 градуси, то нині вона перебуватиме у межах норми. Тобто від 13 до 18 градусів тепла, у Карпатах +11-12 градусів, це на 6-8 градусів нижче, ніж у серпні.

Дата публікації
Кількість переглядів
488
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie