Коли Україну накриють перші морози: синоптик здивував прогнозом
У середині грудня синоптики не виключають варіанту невеликого потепління. А вже ближче до Нового року зима точно нагадає про себе морозами та снігом.
Зима в Україні буде теплою. У грудні денна температура повітря очікується на рівні 2-5 градусів тепла, морозно буде лише уночі.
Про це повідомив кліматолог Василь Троцюк, пише РадіоТрек.
За його даними, перші морози накриють країну лише в кінці першого зимового місяця. Справжня зима прийде до країни тоді, як денна температура повітря опуститься до 10-12 або 8-10 градусів нижче нуля. Ночі будуть ще холоднішими.
Раніше синоптик попередив українців, що у другій половині вересні можуть бути заморозки. Очікується похолодання.
За довгостроковим прогнозом «Українського гідрометцентру», нинішній вересень, на відміну від торішнього, не очікується занадто теплим. Якщо торік середня місячна температура у вересні була вищою за норму на 1-2 градуси, то нині вона перебуватиме у межах норми. Тобто від 13 до 18 градусів тепла, у Карпатах +11-12 градусів, це на 6-8 градусів нижче, ніж у серпні.