512
1 хв

Коли Україну "накриє" похолодання: синоптикиня назвала дату

Ще завтра на всій території України буде суха і відносно тепла погода. А похолодання слід очікувати на Різдво.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коли до України прийде похолодання

Коли до України прийде похолодання / © Pixabay

У п’ятницю, 19 грудня в Україні очікується суха погода, повсюди без опадів, часом тумани.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, завтра протягом дня від 2 морозу до 3 тепла, на півдні та заході +3+8 градусів.

Коли прийде похолодання

Діденко попередила, що з 25-26 грудня у більшості областей України очікується похолодання.

«Не до лютих морозів, але до -7-12 вночі ймовірно. Ще трохи ранувато для цього прогнозу, уточнення будуть обов’язково…», — уточнила синоптикиня.

Раніше синоптикиня Наталія Птуха повідомила, коли в Україні похолодає і чи буде сніг на Різдво.

