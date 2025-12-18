Коли Україну "накриє" похолодання: синоптикиня назвала дату

Коли до України прийде похолодання / © Pixabay

У п’ятницю, 19 грудня в Україні очікується суха погода, повсюди без опадів, часом тумани.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, завтра протягом дня від 2 морозу до 3 тепла, на півдні та заході +3+8 градусів.

Коли прийде похолодання

Діденко попередила, що з 25-26 грудня у більшості областей України очікується похолодання.

«Не до лютих морозів, але до -7-12 вночі ймовірно. Ще трохи ранувато для цього прогнозу, уточнення будуть обов’язково…», — уточнила синоптикиня.

