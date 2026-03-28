Коли в квартирах стане холодно: у ДТЕК розповіли про графіки відключення опалення

Традиційно вважається, що опалювальний сезон в Україні завершується наприкінці березня. Проте на практиці дата відключення тепла не є однаковою для всіх регіонів.

Про це повідомили у ДТЕК.

На державному рівні документально закріплено період опалювального сезону від 1 листопада до 31 березня. Це стандартні часові рамки, на які орієнтуються галузеві нормативи.

Проте, як зазначають у ДТЕК, закінчення цього періоду не означає автоматичного вимкнення батарей у кожному будинку країни саме в останній день березня.

Реальне рішення про припинення теплопостачання ухвалюють місцеві громади самостійно. Головним критерієм для них є не календарна дата, а фактичні погодні умови.

Зокрема, тепло починають поступово вимикати лише тоді, коли середньодобова температура повітря стабільно тримається на рівні, який дозволяє обійтися без додаткового обігріву приміщень.

Чому дати в містах будуть різними

В різних куточках України опалювальний сезон може тривати по-різному. Це залежить від кліматичних особливостей регіону та поточної ситуації в кожній конкретній громаді.

У ДТЕК наголошують, що якщо в регіон повертається холод, подачу тепла можуть тривати довше визначеного терміну.

Відтак, вимкнення опалення в різний час для різних міст — це нормальна практика, яка дозволяє збалансувати енергоспоживання та комфорт мешканців.

Комунальні послуги в Україні — останні новини:

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон №13155, який змінює підхід до нарахування комунальних платежів в Україні.

Документ передбачає, що у разі знищення житла нарахування за комунальні послуги припиняється, а якщо житло пошкоджене і непридатне для проживання — оплата призупиняється на цей період.

Також законом врегульовано питання заборгованості, що виникла після 24 лютого 2022 року, зокрема на тимчасово окупованих територіях, і визначено механізми взаємодії між органами влади та постачальниками послуг для фіксації пошкоджень і припинення нарахувань.

До слова, в Україні зростає кількість несплачених боргів за комуналку, водночас окремі комунальні компанії обговорюють можливість співпраці із колекторами для стягування заборгованості — про це в коментарі для ТСН.ua розповів очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Своєю чергою, ресурс Opendatabot.ua, який періодично готує звіти зокрема і на тематику заборгованості населення за комуналку, нещодавно повідомив, що понад 794 тисячі виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги наразі зафіксовано у Єдиному реєстрі боржників.