Коли в Україні чекати на перший сніг: метеорологиня здивувала прогнозом

Перший сніг / © Unsplash

Значне похолодання і перший серйозний сніг прийдуть до України наприкінці листопада.

Про це розповіла заслужена метеорологиня України, докторка фізико-математичних наук Вазіра Мартазінова в інтерв’ю «Главреду».

Різке похолодання, яке розпочнеться приблизно від 25 листопада, протримається до 3 грудня. Нічна температура в цей період може сягати -9…-12°C, денна буде близько нуля.

«Перший серйозний сніг буде до кінця листопада. Тоді можна чекати на мокрий сніг. Також зима почнеться зі снігом. Зазначу, йтиме саме мокрий сніг. Оскільки температура у грудні буде плюсовою, то й снігу ми багато не побачимо. Великого снігового покриву з заметами наразі не прогнозую», — зазначила метеорологиня.

До другої декади листопада очікуються дощі, найбільша кількість опадів можлива після 5 числа. Метеорологиня зазначає, що початок зими також буде зі снігом. Найінтенсивніші опади очікуються в першій половині грудня, особливо від 11 до 13 числа.

Нагадаємо, зима 2026 року в Україні може бути рекордно холодною і непередбачуваною. За словами заслуженої метеорологині України, докторки фізико-математичних наук Вазіри Мартазінової, причиною цього є висока активність арктичного центру, який цього року займає значно більшу територію.

Наразі вже найближчими днями до України прийде потепління. Температура повітря в деяких регіонах місцями підніметься до +20°C.