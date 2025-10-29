ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4082
Час на прочитання
1 хв

Коли в Україні чекати на перший сніг: метеорологиня здивувала прогнозом

Метеорологиня назвала період, коли в Україні випаде перший сніг.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Перший сніг

Перший сніг / © Unsplash

Значне похолодання і перший серйозний сніг прийдуть до України наприкінці листопада.

Про це розповіла заслужена метеорологиня України, докторка фізико-математичних наук Вазіра Мартазінова в інтерв’ю «Главреду».

Різке похолодання, яке розпочнеться приблизно від 25 листопада, протримається до 3 грудня. Нічна температура в цей період може сягати -9…-12°C, денна буде близько нуля.

«Перший серйозний сніг буде до кінця листопада. Тоді можна чекати на мокрий сніг. Також зима почнеться зі снігом. Зазначу, йтиме саме мокрий сніг. Оскільки температура у грудні буде плюсовою, то й снігу ми багато не побачимо. Великого снігового покриву з заметами наразі не прогнозую», — зазначила метеорологиня.

До другої декади листопада очікуються дощі, найбільша кількість опадів можлива після 5 числа. Метеорологиня зазначає, що початок зими також буде зі снігом. Найінтенсивніші опади очікуються в першій половині грудня, особливо від 11 до 13 числа.

Нагадаємо, зима 2026 року в Україні може бути рекордно холодною і непередбачуваною. За словами заслуженої метеорологині України, докторки фізико-математичних наук Вазіри Мартазінової, причиною цього є висока активність арктичного центру, який цього року займає значно більшу територію.

Наразі вже найближчими днями до України прийде потепління. Температура повітря в деяких регіонах місцями підніметься до +20°C.

Дата публікації
Кількість переглядів
4082
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie