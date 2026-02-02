Коли в Україні нарешті ослабне мороз: що кажуть синоптики

Гори. / © ТСН.ua

Реклама

В Україні перша половина лютого майже не відрізняється від зимових характеристик січня. Зокрема, початок цього тижня розпочався з аномальних холодів. Втім, вже у другій половині місяця можливий початок перебудови на ранньовесняні процеси.

Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

«Причина такого аномального холоду. До тилової частини циклону, який вже перетнув східні кордони України і межує із східною периферією Скандинавського антициклону, хлинули потоки холодного повітря із північного сходу. Така атмосферна циркуляція з переміщенням арктичної континентальної повітряної маси з районів Карського моря має назву ультраполярне вторгнення», — пояснив синоптик.

Реклама

Полярне вторгнення відбувається із півночі або північного заходу з морів, не вкритих льодовою кригою, тому відрізняється менш суворими характеристиками.

За словами Постриганя, від середини тижня «активізується Атлантика», яка почне відтісняти холодний антициклон на схід. Морози послабляться.

«За попередніми розрахунками, наприкінці тижня, з утворенням південного циклону, можна розраховувати на відлигу до 0.+5º та суттєві опади у вигляді мокрого снігу і дощу», — додав він.

Як повідомлялося, до України повернулися сильні морози. У низці регіонів оголошено червоний рівень небезпеки через різке зниження температури 1-3 лютого. Зокрема, місцями фіксують до -30°

Реклама

Нагадаємо, загалом, за даними Укргідрометцентру, у лютому температура повітря у більшості областей буде відповідати нормі. Кількість опадів протягом останнього місяця зими також буде у межах норми.