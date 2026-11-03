Коли в Україні нарешті потеплішає: синоптикиня розповіла, скільки ще триватиме листопадовий холод

Прогноз погоди в Україні

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В Україні найближчими днями пануватиме прохолодна листопадова погода. Попереду — помірні плюсові температури вдень, штормовий північний вітер, а ближче до вихідних місцями вночі можливі невеликі морози.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Погода в Україні 4 листопада: де буде найтепліше та чи чекати на дощі

У середу, 4 листопада, в Україні переважатиме прохолодна погода. За прогнозом Наталки Діденко, температура повітря і вночі, і вдень у більшості регіонів становитиме +5…+9 градусів.

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«Трохи тепліше буде на півдні, південному сході та Закарпатті — там стовпчики термометрів покажуть +9…+12 градусів», — повідомила Наталка Діденко.

За словами синоптикині, на погоду впливатиме потужний антициклон на ім’я Клаус, центр якого розташований над Північним морем. Завдяки цьому в більшості областей опадів не очікується, дощі прогнозують лише в Криму.

Водночас Діденко звернула увагу на сильний північний вітер, який посилюватиме відчуття холоду.

«Ми з вами знаємо, що посилення вітру відчуттєво знижує температуру повітря. Тому шалики та каптури завтра — обов’язково!» — застерегла Діденко.

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Окремо Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у столиці. У Києві 4 листопада опадів не передбачається, проте буде вітряно. За словами синоптикині, температура повітря вдень становитиме +6…+8 градусів.

Коли в Україні потеплішає: прогноз погоди до середини листопада

За словами Наталки Діденко, холодний період в Україні триватиме орієнтовно до 10 листопада. До кінця поточного тижня в більшості регіонів переважатимуть невеликі плюсові температури вдень, а найближчими вихідними вночі місцями можливі невеликі морози.

«Забігаючи трохи наперед, скажу, що холодний період триватиме орієнтовно до 10-го листопада», — повідомила синоптикиня.

Однак уже 10–11 листопада в Україні очікується підвищення температури повітря. За прогнозом Діденко, потепління буде вологим і супроводжуватиметься періодичними дощами.

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«Це потепління буде вологим, із періодичними дощами, проте ми зовсім не проти комфортніших градусів від атмосфери», — зазначила вона.

Синоптикиня наголосила, що надто дошкульного холоду найближчим часом не передбачається, однак поки що радить українцям одягатися тепліше.

А наприкінці прогнозу Наталка Діденко додала пораду з гумором: «Підіть помацайте батареї, а раптом вони вже теплі».

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що на початку листопада в Україні очікується відчутне похолодання. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, воно розпочнеться 4 листопада, а в окремих регіонах 6–7 листопада можливий перший мокрий сніг.

Також повідомлялося, що протягом тижня нічна температура в деяких областях опускатиметься до -2 градусів. Найпершими похолодання відчують жителі північних і західних регіонів.

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