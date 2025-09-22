Коли в Україні настане бабине літо і чи буде воно тривалим: прогноз синоптикині Діденко

Бабине літо в Україні очікується у жовтні / © Reuters

Українська синоптикиня Наталія Діденко розповіла про особливості осінньої погоди та заспокоїла українців, що бабине літо ще настане. Крім того, вона пояснила, чим справжнє бабине літо відрізняється від просто теплої осінньої погоди та чи варто очікувати аномальних явищ.

Про це синоптикиня розповіла в коментарі «РБК-Україна».

Чого чекати від осені

За словами Діденко, бабине літо — це тривалий період сухої, теплої, маловітряної погоди, яка настає після похолодання. Саме така погода і є ознакою справжнього бабиного літа.

А синоптичні прогнози наразі складаються лише на 2-3 доби, тенденцію можна побачити максимум на 5-7. Тому говорити конкретно про дати ще рано. Проте синоптикиня запевнила, що кліматично і календарно бабине літо завжди приходить у жовтні, і вона дуже сподівається, що так буде і цього року.

«По синоптической и календарной традиции оно бывает в октябре. Очень надеемся, что оно будет и в этом году», — зазначила синоптикиня.

Чи змістилися сезони

Наталка Діденко також заперечила поширену думку про те, що осінні сезони в Україні змістилися. Вона зазначила, що похолодання, яке приходить в середині вересня, є типовою осінньою погодою. Більшою мірою зміни клімату відчуваються взимку, коли мало морозів і снігу.

Також синоптикиня розповіла, що тумани є абсолютно нормальним явищем для осені. За її прогнозом, у вересні та жовтні будуть переважно легкі та романтичні тумани, тоді як густі та небезпечні тумани з’являться скоріше в листопаді.

Чи різниться бабине літо по регіонах

За словами Діденко, бабине літо скрізь однакове. Різниця може бути лише в температурі. Наприклад, в Карпатах вдень температура може становити 18-22 градуси, а на півдні, в Миколаївській чи Херсонській областях, досягати 25-28 градусів.

Попри це, і в горах, і на півдні тепла погода за відсутності вітру, опадів та за наявності сонця вважатиметься бабиним літом.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач попередив, що цього року в Україні буде цілих три бабиних літа. Значні потепління очікуються у жовтні, листопаді та навіть у грудні.