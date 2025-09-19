- Дата публікації
Коли в Україні настане осінь: синоптик назвав дату
Найближчі вихідні стануть останніми по-літньому теплими з температурою вдень 25-27°C.
У п’ятницю, 19 вересня, вдень нестійка волога погода збережеться, денні максимуми не перевищать 15-20°C.
Про це повідомив синоптик Віталій Постригань у Facebook.
Атмосфера стабілізується під впливом антициклону з південного заходу. На фоні зростання атмосферного тиску хмар стане менше і сонячна енергія краще прогріватиме повітря до 18-23°C, зазначив він.
«Атмосферний фронт та циклон з центром над Кримом продовжують впливати на погоду Черкащини. Вже випало від 3 до 20 мм дощу. Найбільше отримала Чигиринщина — 20 мм, а це майже дві декадних норми вересня. Найменше — лише 3 мм, дісталося Золотоноші», — пише синоптик.
За попередніми модельними оцінками, схоже, що найближчі вихідні стануть останніми по-літньому теплими з температурами вдень 25-27°C. Ще буде змога погуляти у футболках, шортах та коротких сукнях.
«А вже від 25 вересня осінь різко нагадає про себе… Гріємося і насолоджуємося ще літнім теплом!» — наголосив синоптик.
Нагадаємо, 18 вересня в Україні вдарили перші морози. У Карпатах зранку температура опустилася до -2°С.