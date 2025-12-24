Коли в Україні очікувати справжньої зими: прогноз синоптика

Погода в Україні / © Pixabay

Сухе повітря з Баренцевого моря вже охолоджує Україну. На Різдво морози посиляться, а стовпчики термометрів опустяться до рекордних значень.

Про це розповів синоптик Віталій Постригань.

За даними синоптика, найнижчі температури сьогодні зафіксовані на Чернігівщині. На метеостанції Покошичи стовпчики термометрів показали -13°.

«Але це не межа. Занурення в зиму тільки починається», — зазначає експерт.

Коли чекати кульмінації морозів

За прогнозом, 25 грудня очікується пікове похолодання. Антициклон з півночі забезпечить малохмарну та суху погоду, що створить умови для додаткового нічного охолодження повітря. На це одразу відреагують термометри по всій країні.

Наступного дня, 26 грудня, у північно-східних областях посилиться циклон. Морози трохи зменшаться, але з’явиться сніг та сильний вітер, що може досягати небезпечних значень. Синоптики радять громадянам бути обережними та уважно стежити за прогнозами.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Голеня також повідомляла про те, що сніг і морози наступають. Похолодання відбуватиметься завдяки надходженню холодного арктичного повітря з північних районів Європи та навіть з Білого моря. Вже від 24 грудня відбудеться перехід температурного режиму на зимовий.