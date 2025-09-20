Коли в Україні почнеться справжнє бабине літо: синоптикиня назвала дати

Вересень тіше теплими днями і поки що відмовляється переходити з літа у метеорологічну осінь / © Reuters

Погода в Україні в середині вересня принесла похолодання та осінні дощі, змусивши багатьох українців діставати теплі речі. Однак сумувати за літом поки що зарано, адже до країни вже повертається по-справжньому літнє тепло.

Про це розповіла синоптикиня «Укргідрометцентра» Наталія Птуха в інтерв’ю «Главреду»

На запитання, коли українцям чекати на бабине літо, вона відповіла, що воно може розпочатися вже цими вихідними.

Де потеплішає до +30 градусів

За словами Птухи, вже 20-21 вересня відчуватиметься підвищення температури.

«У неділю взагалі очікуємо +24 до +29 градусів. Вихідні будуть досить комфортними, приємними та сонячними», — зазначила вона.

Наталія Птуха також прогнозує, що від 22 вересня в деяких регіонах країни можна очікувати температуру до +30 градусів.

«Починаючи від 22-23 вересня, опадів не очікується. Температура вночі +11 до +17, вдень може бути від +24 до +30 градусів. На сході країни навіть місцями до +32. Тобто очікується кілька справжніх літніх днів», — додала синоптикиня.

Коли чекати бабиного літа

За словами Наталії Птухи, справжнє бабине літо можна очікувати від 20 до 24 вересня.

«Офіційної такої термінології у синоптиків немає, але от у народі прижилося, і всім дуже хочеться його чути. Однак у нас ще не настала навіть метеорологічна осінь», — пояснила вона.

За словами Птухи, метеорологічна осінь настає тоді, коли середньодобова температура протягом кількох діб поспіль тримається в межах +15 і не піднімається вище.

Зараз показники по метеостанціях України дещо вищі або близькі до цих відміток. Однак вже після 25 вересня очікується «перебудова синоптичних процесів».

«З наближенням цих дат будемо уточнювати, чого саме від них очікувати», — підсумувала Наталія Птуха.

