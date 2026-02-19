Коли в Україні покращиться ситуація зі світлом: експерт назвав терміни

Світло / © unsplash.com

Реклама

Росіяни продовжують цілеспрямовано атакувати енергетичні об’єкти України, намагаючись занурити країну в блекаут. Попри це, вітчизняна енергосистема залишається в керованому стані. Завдяки професійній роботі сил протиповітряної оборони під час останніх атак вдалося уникнути катастрофічних наслідків. Відновлення пошкоджених об’єктів триває безперервно.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко для «24 Каналу».

Як весняне тепло вплине на графіки відключень

Зараз у різних регіонах України продовжують діяти планові та аварійні графіки знеструмлень. Проте експерт має оптимістичний прогноз на березень. Очікуване потепління суттєво полегшить ситуацію в енергосистемі завдяки природному зниженню попиту на електроенергію для обігріву.

Реклама

«З підвищенням температури повітря знижується споживання електрики. Це природний процес. В масштабах країни кожен додатковий градус плюсової температури знижує споживання на 150-180 МВт. Відповідно, коли настане тепла погода (+5-10 градусів), це значно сприятиме тому, щоб електрики у доступі було значно більше», — пояснив Харченко.

До чого готуються енергетики

За оцінками фахівця, ймовірність того, що Росія продовжить тероризувати українську енергетику у весняно-літній період, є вкрай високою. Вітчизняні енергетики це чітко усвідомлюють, тому зараз тривають інтенсивні роботи з відновлення генерувальних потужностей, а також високовольтних і розподільчих мереж.

Крім того, вже зараз розпочалося планування підготовки до наступного опалювального сезону.

Окремим викликом для енергосистеми стане літня спека. Липень і серпень традиційно супроводжуються піковим споживанням електроенергії через масове використання кондиціонерів.

Реклама

«Так само триває підготовка до того, як пройти липень і серпень, коли буде спека, настане літній пік споживання електроенергії. Це буде теж викликом», — наголосив директор Центру досліджень енергетики.

Ситуація ускладнюється тим, що ключовим джерелом електроенергії в Україні є атомні електростанції. Реактори «Енергоатому» потребують регулярного технічного обслуговування. Тому уникнути проведення поточних ремонтів у літні місяці неможливо.

Харченко зазначив, що графік ремонтних робіт буде максимально оптимізований з урахуванням досвіду попередніх років та очікуваного пікового споживання. Водночас для підтримки балансу в системі зараз відбувається прискорене введення в експлуатацію додаткових генерувальних потужностей обсягом від 350 до 500 МВт.

Нагадаємо, Харченко раніше також казав мешканцям Києва варто бути готовими до тривалого періоду життя в умовах дефіциту електроенергії. За його словами, навіть у разі повного припинення бойових дій відновлення столичної енергосистеми до рівня без погодинних графіків відключень може тривати щонайменше три роки.

Реклама

За його оцінкою, Київ залишається одним із найскладніших регіонів з точки зору енергозабезпечення через високу концентрацію бізнесу, інфраструктури та значне споживання електроенергії. Відновлення зруйнованих об’єктів генерації та мереж є технічно складним і тривалим процесом, який потребує часу навіть за наявності фінансування.

Експерт також звертав увагу, що ситуація з теплопостачанням може бути стабілізована швидше — до початку наступного опалювального сезону. Натомість із електроенергією проблематика значно глибша через масштаби пошкоджень генеруючих потужностей.

Серед ключових причин кризи він називав недостатню захищеність енергооб’єктів системами протиповітряної оборони та дефіцит ракет для перехоплення балістичних цілей. Масовані удари по столичних теплоелектроцентралях на початку року, за його словами, суттєво вплинули на стабільність енергопостачання.

Подальша ситуація з графіками відключень, за оцінкою Харченка, безпосередньо залежить від ефективності роботи ППО. Якщо нових масштабних руйнувань вдасться уникнути, обмеження можуть поступово стати менш жорсткими.