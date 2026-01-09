ТСН у соціальних мережах

Коли в Україні послабшають морози та прийде потепління: у Гідрометцентрі дали відповідь

В Укргідрометцентрі кажуть, що очікувати на послаблення морозів до 17-19 січня не варто.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Січневі морози

Січневі морози

Температурні показники в Україні почнуть зростати у другій половині січня: послаблення морозів очікується вже 17–19 числа.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі Погода УНІАН.

Коли буде найхолодніше

Відповідаючи на запитання щодо попередньо очікуваних на найближчий час сильних морозів в Україні, синоптикиня зауважила, що 10 січня у західних та у Вінницькій областях вночі очікується -13°…-17°, а вдень -9°…-14°. На решті території мороз буде слабший.

«11-го числа утримаються морози: вночі -15°…-20°, вдень -9°…-14°», — сказала Птуха і додала, що відчутніші морози торкнуться більше заходу, півночі та частково — центру.

12-14 січня ситуація буде приблизно така сама: -13°…-18° вночі та -12°…-14° вдень, а на півдні та сході -8°…-13° вночі та -2°…-7° вдень.

Так, найбільше холод відчуватиметься з 11 по 14 число, принаймні по північній частині України. «Воно мігруватиме: то північно-західні області, то північні, то північно-східні», — сказала Птуха.

Яка погода у Києві

Синоптикиня зауважила, що цей прогноз стосується, відповідно, і Києва. «Завтра на вечір вже буде знижуватися температура, і ніч на 11-те — вже -16°…-18°, вдень -10°…-12°, ніч на 12-те -14°…-16°, вдень -8°…-10°… Нічна температура 13 та 14 січня -15°…-17°, вдень — близько -10», — розповіла експертка.

Коли очікувати послаблення морозів

За її словами, певне послаблення морозів очікується впродовж 17-19 числа. «Десь вже на 3-8 градусів. Вдень на півдні та заході України, можливо, навіть до відлиги», — заявила Птуха.

Нагадаємо, через значне погіршення погодних умов уряд розробляє рішення, яке дозволить співробітникам некритичних установ працювати вдома.

