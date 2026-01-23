Коли в Україні потеплішає: дата різкого стрибка температури

Коти / © ТСН

Реклама

Зимові морози в Україні незабаром зміняться вологою та теплим повітрям. Синоптики прогнозують відчутний температурний стрибок уже на початку наступного тижня, проте потепління принесе із собою ожеледь та мокрий сніг.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, повідомляє «РБК-Україна».

Чого очікувати від погоди в Україні найближчими днями?

Синоптикиня повідомила, що упродовж вихідних і на старті наступного тижня погодні умови в Україні формуватимуться нерівномірно — як у часовому, так і в територіальному розрізі.

Реклама

«Тому й погода, відповідно, буде різноманітна», — зазначила вона.

За словами експертки, «атмосферний тиск вже зазнаватиме коливань». Вітер спершу дутиме зі сходу, а згодом змінить напрямок на південно-східний.

«Загалом у більшості областей погоду формуватиме вже вологе помірно тепле повітря, що надходитиме з Чорного моря. Проте найбільше його вплив відчуватиметься вже 26 січня, в понеділок», — пояснила Птуха.

Де буде найтепліше вихідними?

У суботу та неділю, 24 — 25 січня, холодні повітряні маси збережуться на північному сході та сході країни, «зумовлюючи там і холоднішу від решти території погоду», — уточнила представниця Укргідрометцентру.

Реклама

Найвищі температурні показники очікуються:

на півдні України;

на Закарпатті;

на Прикарпатті.

В інших регіонах переважатимуть помірні морози вночі та слабкі — вдень.

Прогноз температур на вихідні:

північний схід і схід — уночі -10…-15°, удень -5…-12°;

південь, Закарпаття та Прикарпаття — уночі 0…-5°, удень від -3° до +3°;

решта областей — уночі -6…-11°, удень -2…-9°.

«Атмосферні фронти з південного заходу та заходу часом будуть зумовлювати опади різної фази та інтенсивності. Сніг буде переходити в мокрий сніг, з дощем. Від невеликих до помірних показників (за інтенсивністю — ред.)», — повідомила Птуха.

Реклама

Коли чекати на потепління?

За прогнозом синоптикині, вже у понеділок, 26 січня, можливе помітне підвищення температури.

«Буде такий відчутний трішечки стрибок навіть, можна сказати, в плані температури. Бо надійдуть атмосферні фронти, які принесуть із собою більш тепле повітря», — зазначила вона.

У більшості регіонів у цей день можливі мокрий сніг та дощ.

«Місцями, до речі, ожеледь може бути. Тому що, знову ж таки, буде це поєднання — теплої та холодної повітряної маси, їх зустріч. Тому знову можуть бути такі явища (крім північного сходу та сходу, де ще прохолодніше)», — додала Птуха.

Реклама

Також, за її словами, «всюди вже, в принципі, буде підвищуватись температура ще на 3-5 градусів».

Чи затримається тепло надовго?

Синоптикиня зауважила, що говорити про погоду на більш віддалену перспективу поки зарано.

«Є різні розрахунки. Поки що наші фахівці у прогнозах зазначають, скажімо так, що поки що — тенденція до поступового підвищення температури. І утримання у відносно такій теплій повітряній масі», — сказала вона.

Водночас експертка наголосила, що прогнози ще уточнюватимуться.

Реклама

«І за межами п’яти діб там вони реально кардинально можуть змінюватися. Тому, дивимося тільки так поки що», — підсумувала Птуха.

Прогноз для Києва та області

«По столиці в нас в принципі — все досить синхронно з більшістю областей», — сказала представниця Укргідрометцентру.

24 січня у Києві очікується трохи прохолодніша погода, ніж напередодні: ніч — близько -10°, вдень — близько -7°. 25 січня температура дещо підвищиться: ніч — близько -7°, а вдень — -3°.

У вихідні можливі незначні опади у вигляді снігу.

Реклама

За словами синоптикині, 26 січня у столиці вперше очікується плюсова температура, а саме +1°. Протягом 27 — 28 січня температура в Києві та області триматиметься поблизу 0° як удень, так і вночі.

«Це все — за рахунок того, що починаючи з 26 числа там, в принципі, будуть проходити атмосферні фронти. І вони якраз таки по Київщині будуть спричинювати опади різної фази. І дощі, і мокрий сніг може бути. Тому треба уважно слідкувати за прогнозами на початку наступного тижня», — підсумувала Птуха.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 24 — 25 січня до України повернеться волога і тепла «європейська зима» з періодичним снігом, мокрим снігом, а на заході та півдні — з дощем. Діденко прогнозує поривчастий східний вітер та ожеледицю на дорогах. Температура вдень — від -2 до -7, проте на півдні та заході буде значно тепліше. А вже 26 січня прийде відчутна відлига з підвищенням температури до +5…+7 градусів.