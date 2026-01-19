- Дата публікації
Коли в Україні потеплішає і чому зима цього року така холодна
Більш відчутне послаблення морозів можна очікувати лише наприкінці цього тижня.
Послаблення морозів в Україні можна очікувати вже до кінця поточного тижня, від 22 січня, а до того в Україні триматиметься поточний рівень температури повітря.
Про це повідомила синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталя Птуха.
«Певне послаблення морозів вже можемо очікувати після 22 січня. До 22-го у нас по північних областях плюс також Вінниччина, нічні мінуси залишаються в межах 12-17 градусів морозу, подекуди по північно-східних областях — Чернігівщина, Сумщина — може спускатися до 20», — сказала Птуха.
За її словами, потепління не призведе до підняття температури вище нуля ніде, крім південних і Закарпатської областей.
Птуха також зазначила, що 25-27 січня до Україну прийде атмосферний циклон і збільшення хмарності з опадами.
«Під час опадів, звичайно, також певний дискомфорт може бути, знову можуть бути, особливо по центральних, південно-східних регіонах, опади у вигляді дощу, подекуди ожеледі, тому на це також варто зважати, але цю інформацію будемо уточнювати вже з наближенням до цих дат», — розповіла вона.
Вона також зазначила, поточний січень виявився холоднішим за кліматичну норму, натомість останні зими в Україні були теплішими за норму.
Нагадаємо, холодну погоду в Україну приніс антициклон з Сибіру. Антициклон має високий атмосферний тиск, через що блокує надходження тепліших повітряних атлантичних мас.
Раніше синоптики повідомили, що найближчими днями в західних та південних областях України повітря може прогрітися до плюсових значень.