Коли в Україні потеплішає і чому зима цього року така холодна

Більш відчутне послаблення морозів можна очікувати лише наприкінці цього тижня.

До України прийшли справжні морози

До України прийшли справжні морози / © pexels.com

Послаблення морозів в Україні можна очікувати вже до кінця поточного тижня, від 22 січня, а до того в Україні триматиметься поточний рівень температури повітря.

Про це повідомила синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталя Птуха.

«Певне послаблення морозів вже можемо очікувати після 22 січня. До 22-го у нас по північних областях плюс також Вінниччина, нічні мінуси залишаються в межах 12-17 градусів морозу, подекуди по північно-східних областях — Чернігівщина, Сумщина — може спускатися до 20», — сказала Птуха.

За її словами, потепління не призведе до підняття температури вище нуля ніде, крім південних і Закарпатської областей.

Птуха також зазначила, що 25-27 січня до Україну прийде атмосферний циклон і збільшення хмарності з опадами.

«Під час опадів, звичайно, також певний дискомфорт може бути, знову можуть бути, особливо по центральних, південно-східних регіонах, опади у вигляді дощу, подекуди ожеледі, тому на це також варто зважати, але цю інформацію будемо уточнювати вже з наближенням до цих дат», — розповіла вона.

Вона також зазначила, поточний січень виявився холоднішим за кліматичну норму, натомість останні зими в Україні були теплішими за норму.

Нагадаємо, холодну погоду в Україну приніс антициклон з Сибіру. Антициклон має високий атмосферний тиск, через що блокує надходження тепліших повітряних атлантичних мас.

Раніше синоптики повідомили, що найближчими днями в західних та південних областях України повітря може прогрітися до плюсових значень.

