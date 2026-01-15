ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
2 хв

Коли в Україні потеплішає та ослабне мороз: що кажуть синоптики

Синоптики розповіли, чи варто очікувати потепління протягом найближчих днів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Білка.

Білка. / © Associated Press

В Україні суттєвих змін погоди найближчим часом не очікується. Перспектив на підвищення температури в більшості регіонів немає. Лише на Закарпатті може бути близько 0 градусів. Суттєвих опадів не прогнозують,

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха в інтерв’ю OBOZ.UA.

«Перспектив на підвищення температури в більшості регіонів немає. Хіба що на Закарпатті може бути близько 0 градусів, бо через гори до них не доходить цей арктичний холод», — відповіла синоптикиня.

У більшості північних, частково у західних та центральних областях вночі місцями можуть бути морози до -20°, а місцями — навіть до -23° градусів. Вдень синоптики прогнозують у цих регіонах -8-15° градусів.

На півдні та південному сході температура повітря буде вищою: вночі — 6-13°, в вдень від -2° до -9°.

«На додачу ще зберігається ожеледиця. Особливо — у північних та центральних областях. Льодяну кірочку, що утворилася після проходження циклону, трошки притрусило снігом, але все одно вона є. Тому треба бути максимально уважними та обережними», — попередила Птуха.

Істотних опадів синоптики на вихідні, 17-18 січня, не прогнозують. У більшості регіонів уночі буде -15--20°, а вдень -9-15°. На заході та півдні країни вдень синоптики очікують -1-7°, а на Закарпатті — близько 0°.

За словами Птухи, буде «спокійна зимова погода із стабільним морозом, коливання буквально в кілька градусів не роблять змін».

«Якихось змін упродовж другої декади січня, тобто до 20-х чисел, і навіть на початку третьої декади поки що немає», — повідомила синоптикиня.

Зауважимо, що протягом останнього тижня в Центральній Європі спостерігається суттєве потепління. Птуха пояснила, що «в глобальному кліматичному сенсі переніс повітряних мас у наших широтах відбувається переважно із заходу, тобто з Атлантики». Втім, зараз у стоїть блокувальний антициклон на північний схід від території України, поле високого атмосферного тиску, яке забезпечує погоду без опадів.

«Він досить потужний, і тому до нас зараз надходять повітряні маси з північного сходу і зі сходу», — пояснила представниця Гідрометцентру.

Нагадаємо, синоптик Віталій Постригань повідомив, що у найближчі кілька днів в Україні "потепління не видно". Замість атлантичного тепла країну накриє холодне повітря зі сходу, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до серйозних мінусових позначок.

Дата публікації
Кількість переглядів
286
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie