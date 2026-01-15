Коли в Україні потеплішає та ослабне мороз: що кажуть синоптики

Білка. / © Associated Press

Реклама

В Україні суттєвих змін погоди найближчим часом не очікується. Перспектив на підвищення температури в більшості регіонів немає. Лише на Закарпатті може бути близько 0 градусів. Суттєвих опадів не прогнозують,

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха в інтерв’ю OBOZ.UA.

«Перспектив на підвищення температури в більшості регіонів немає. Хіба що на Закарпатті може бути близько 0 градусів, бо через гори до них не доходить цей арктичний холод», — відповіла синоптикиня.

Реклама

У більшості північних, частково у західних та центральних областях вночі місцями можуть бути морози до -20°, а місцями — навіть до -23° градусів. Вдень синоптики прогнозують у цих регіонах -8-15° градусів.

На півдні та південному сході температура повітря буде вищою: вночі — 6-13°, в вдень від -2° до -9°.

«На додачу ще зберігається ожеледиця. Особливо — у північних та центральних областях. Льодяну кірочку, що утворилася після проходження циклону, трошки притрусило снігом, але все одно вона є. Тому треба бути максимально уважними та обережними», — попередила Птуха.

Істотних опадів синоптики на вихідні, 17-18 січня, не прогнозують. У більшості регіонів уночі буде -15--20°, а вдень -9-15°. На заході та півдні країни вдень синоптики очікують -1-7°, а на Закарпатті — близько 0°.

Реклама

За словами Птухи, буде «спокійна зимова погода із стабільним морозом, коливання буквально в кілька градусів не роблять змін».

«Якихось змін упродовж другої декади січня, тобто до 20-х чисел, і навіть на початку третьої декади поки що немає», — повідомила синоптикиня.

Зауважимо, що протягом останнього тижня в Центральній Європі спостерігається суттєве потепління. Птуха пояснила, що «в глобальному кліматичному сенсі переніс повітряних мас у наших широтах відбувається переважно із заходу, тобто з Атлантики». Втім, зараз у стоїть блокувальний антициклон на північний схід від території України, поле високого атмосферного тиску, яке забезпечує погоду без опадів.

«Він досить потужний, і тому до нас зараз надходять повітряні маси з північного сходу і зі сходу», — пояснила представниця Гідрометцентру.

Реклама

Нагадаємо, синоптик Віталій Постригань повідомив, що у найближчі кілька днів в Україні "потепління не видно". Замість атлантичного тепла країну накриє холодне повітря зі сходу, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до серйозних мінусових позначок.