Міненерго прогнозує стабілізацію / © ТСН

Найближчими днями в Україні може покращитися ситуація з електропостачанням.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила про це в ефірі телемарафону 20 жовтня.

За її словами, частина масштабних ремонтних робіт, які тривали на енергооб’єктах, завершується. Це дозволить збільшити генерацію та стабілізувати систему, навіть попри зростання споживання через похолодання.

«Тоді енергосистема витримає навантаження без аварійних відключень», — наголосила Гринчук.

Вона визнала, що найскладнішою залишається ситуація у Чернігівській області, яка зазнає цілеспрямованих ударів РФ, але там також очікується стабілізація «днями».

"Дуже сподіваємося, що за допомогою ремонтних робіт, які зараз завершуються, днями ситуація в Чернігівській області стабілізується", — зазначила вона.

За словами Гринчук, росіяни націлили значну частину атак саме на Чернігівщину, оскільки вони прагнуть, щоб люди залишилися без світла та виїхали. Міністерка посилається на дані ГУР, згідно з якими Росія намагається створити в регіоні так звану "санітарну зону".

Тим часом пізно ввечері 20 жовтня, унаслідок влучання ворожого дрона в енергетичний об'єкт північна частина Чернігівщини перебуває без електропостачання. Окрім подання в оселі світла, під загрозою там і водопостачання.

Відключення світла фіксують і у Славутичі.