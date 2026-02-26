Коли в Україні припинять відключати світло: експерт назвав терміни та умови

Світло / © unsplash.com

В Україні вже котрий рік поспіль тривають вимушені відключення світла через пошкодження генерувальних та розподільчих потужностей. Однак фахівець зазначає, що вже незабаром країна може повернутися до життя без жорстких обмежень в енергопостачанні, хоча це прямо залежатиме від безпекової ситуації.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю виданню «Телеграф»

За його словами, попри складну ситуацію, є підстави для обережного оптимізму.

«Світло в Україні вимикатимуть ще три роки. Але все не так погано», — заявив експерт.

Харченко підкреслив, що найближчим часом енергетики зможуть стабілізувати процес постачання електроенергії споживачам, зробивши його більш плановим.

«Але я думаю, що ми перейдемо щонайменше до передбачуваних графіків, які крок за кроком покращуватимуться», — додав директор Центру досліджень енергетики.

Від чого залежить повне скасування графіків світла

Експерт наголошує, що ситуація в енергетичному секторі залишається вкрай динамічною. Ключовим фактором, який визначає стабільність системи, є ефективність захисту об’єктів інфраструктури та відбиття повітряних атак.

Саме від рівня безпеки залежатиме, наскільки швидко енергосистема зможе відновити повноцінну роботу без вимушених обмежень для населення та бізнесу.

Аналітик також зазначив, що теоретично життя без відключень світла можливе вже цієї весни — у квітні-травні. Проте через високі ризики нових пошкоджень інфраструктури робити однозначні та стовідсоткові прогнози поки що передчасно.

Нагадаємо, розуміючи, що ворог не припинить бити по інфраструктурі навіть з настанням тепла, український уряд розпочав завчасну підготовку до наступного опалювального сезону. Головне завдання влади наразі — зберегти безперебійну роботу систем життєзабезпечення у громадах та забезпечити їхню готовність до нових атак.

Обласним адміністраціям доручили розробити чіткі плани енергетичної стійкості регіонів, які базуються на посиленому захисті критичної інфраструктури, розвитку розподіленої генерації та встановленні альтернативних джерел живлення. Кожна область має оперативно скласти перелік об’єктів для першочергового забезпечення автономним живленням і прорахувати необхідні для цього фінансові ресурси.