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Коли в Україні припиняться дощі: синоптикиня назвала дату
Синоптики прогнозують послаблення дощів з 31 липня. У більшості регіонів 2–3 серпня опадів не буде, однак локальні грози ще можливі.
У найближчі дні дощі та грози не оминуть більшість регіонів України. Втім, з кінця липня очікується поступове покращення погоди.
Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі “24 Каналу”
За її словами, 30–31 липня в Україні зберігатиметься нестійка погода через вплив атмосферного фронту. Очікуються дощі різної інтенсивності:
30 липня значні опади ймовірні на Київщині, Чернігівщині, Черкащині та Кіровоградщині;
на Заході — переважно невеликі дощі;
у більшості інших областей — помірні, крім Південно-Східних.
Коли зменшиться кількість опадів
З 31 липня атмосферний фронт почне слабшати, і кількість опадів зменшиться. У більшості регіонів встановиться переважно суха погода, підвищиться атмосферний тиск і температура.
Локальні короткочасні дощі з грозами ще можливі на Північному Сході, але вже без масштабних опадів.
Прогноз на початок серпня
На 2–3 серпня синоптики прогнозують переважно суху погоду. Невеликі дощі з грозами все ще можуть пройти в окремих районах:
Північні та східні області — удень 3 серпня;
Закарпаття та Прикарпаття — локальні опади.
Постійного антициклону поки немає
Як наголосила Наталія Птуха, поки в Україні не встановився стійкий антициклон, тому опади ще можливі локально:
“Сухої погоди по всій території поки не прогнозуємо. Місцями дощі ще залишатимуться”.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні 30 липня очікується різка зміна погоди: на півночі та в центрі пройдуть грозові дощі, температура повітря значно знизиться, а на сході та півдні ще збережеться спека.