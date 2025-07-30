Коли в Україні припиняться дощі: синоптикиня назвала дату

Коли в Україні припиняться дощі / © unsplash.com

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У найближчі дні дощі та грози не оминуть більшість регіонів України. Втім, з кінця липня очікується поступове покращення погоди.

Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі “24 Каналу”

За її словами, 30–31 липня в Україні зберігатиметься нестійка погода через вплив атмосферного фронту. Очікуються дощі різної інтенсивності:

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30 липня значні опади ймовірні на Київщині, Чернігівщині, Черкащині та Кіровоградщині;

на Заході — переважно невеликі дощі;

у більшості інших областей — помірні, крім Південно-Східних.

Коли зменшиться кількість опадів

З 31 липня атмосферний фронт почне слабшати, і кількість опадів зменшиться. У більшості регіонів встановиться переважно суха погода, підвищиться атмосферний тиск і температура.

Локальні короткочасні дощі з грозами ще можливі на Північному Сході, але вже без масштабних опадів.

Прогноз на початок серпня

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На 2–3 серпня синоптики прогнозують переважно суху погоду. Невеликі дощі з грозами все ще можуть пройти в окремих районах:

Північні та східні області — удень 3 серпня;

Закарпаття та Прикарпаття — локальні опади.

Постійного антициклону поки немає

Як наголосила Наталія Птуха, поки в Україні не встановився стійкий антициклон, тому опади ще можливі локально:

“Сухої погоди по всій території поки не прогнозуємо. Місцями дощі ще залишатимуться”.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні 30 липня очікується різка зміна погоди: на півночі та в центрі пройдуть грозові дощі, температура повітря значно знизиться, а на сході та півдні ще збережеться спека.