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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Коли в Україні припиняться дощі: синоптикиня назвала дату

Синоптики прогнозують послаблення дощів з 31 липня. У більшості регіонів 2–3 серпня опадів не буде, однак локальні грози ще можливі.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коли в Україні припиняться дощі

Коли в Україні припиняться дощі / © unsplash.com

У найближчі дні дощі та грози не оминуть більшість регіонів України. Втім, з кінця липня очікується поступове покращення погоди.

Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі “24 Каналу

За її словами, 30–31 липня в Україні зберігатиметься нестійка погода через вплив атмосферного фронту. Очікуються дощі різної інтенсивності:

  • 30 липня значні опади ймовірні на Київщині, Чернігівщині, Черкащині та Кіровоградщині;

  • на Заході — переважно невеликі дощі;

  • у більшості інших областей — помірні, крім Південно-Східних.

Коли зменшиться кількість опадів

З 31 липня атмосферний фронт почне слабшати, і кількість опадів зменшиться. У більшості регіонів встановиться переважно суха погода, підвищиться атмосферний тиск і температура.

Локальні короткочасні дощі з грозами ще можливі на Північному Сході, але вже без масштабних опадів.

Прогноз на початок серпня

На 2–3 серпня синоптики прогнозують переважно суху погоду. Невеликі дощі з грозами все ще можуть пройти в окремих районах:

  • Північні та східні області — удень 3 серпня;

  • Закарпаття та Прикарпаття — локальні опади.

Постійного антициклону поки немає

Як наголосила Наталія Птуха, поки в Україні не встановився стійкий антициклон, тому опади ще можливі локально:

“Сухої погоди по всій території поки не прогнозуємо. Місцями дощі ще залишатимуться”.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні 30 липня очікується різка зміна погоди: на півночі та в центрі пройдуть грозові дощі, температура повітря значно знизиться, а на сході та півдні ще збережеться спека.

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