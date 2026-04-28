Коли в Україні припиняться заморозки: синоптикиня назвала дати потепління

Метеорологи попередили про небезпечну погоду наприкінці квітня / © Getty Images

Реклама

Нічні заморозки до -3 градусів продовжаться протягом найближчих двох діб у більшості регіонів країни через вплив прохолодної повітряної маси. Водночас уже в перші дні травня очікується часткове потепління та остаточне припинення різких знижень температури нижче нуля.

Про погодні зміни найближчим часом розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Залежність температури від хмарності

За словами синоптикині, температурні показники в цей період напряму залежатимуть від рівня хмарності. Фахівчиня пояснила, що за умови ясного неба тепло швидко покидає поверхню землі, що суттєво підвищує ризик виникнення заморозків, тоді як хмари здатні частково утримувати тепло і зменшувати ймовірність нічного похолодання.

Реклама

Удень 29 та 30 квітня сонячне проміння частково компенсуватиме нічний холод, тому стовпчики термометрів показуватимуть від 6 до 11 градусів тепла. Значно комфортніші погодні умови очікуються у південних областях України, де повітря має прогрітися до 15 градусів вище нуля. Метеорологиня додала, що справжнє, хоч і дещо стримане, тепло почне повертатися до країни лише з початком травня.

Погода в Україні — останні новини

Синоптики попереджають, що цьогорічний квітень може увійти до п’ятірки найхолодніших за останні три десятиліття через аномальні похолодання та нічні заморозки, які місцями супроводжуються мокрим снігом. Попри те, що штормовий вітер поступово вщухає, холодна повітряна маса продовжує панувати над країною, утримуючи денну температуру в межах 7-10 градусів тепла.

Метеорологи прогнозують суттєве потепління до 16 градусів тепла ближче до вихідних, проте вже на початку травня в південних регіонах знову можливе тимчасове зниження температури через дощі. Водночас через значні нічні морози в Укргідрометцентрі оголосили другий, помаранчевий рівень небезпеки, адже такі погодні умови становлять серйозну загрозу для квітучих плодових дерев.

Через рекордні для цього періоду холоди експерти б’ють на сполох, оскільки весняні заморозки вже почали знищувати майбутній врожай фруктових та озимих культур по всій країні. Найскладніша ситуація спостерігається на Закарпатті, де негода вбила майже всі абрикоси та половину черешень у великих господарствах, а також на Дніпропетровщині, де фермери фіксують критичні пошкодження посівів ріпаку та пшениці.

Реклама

Представники аграрного сектору попереджають, що втрати врожаю неминуче вдарять по гаманцях українців. Наслідки цих жорстких заморозків, у поєднанні із суттєвим зростанням витрат фермерів на пальне, логістику та мінеральні добрива, гарантовано призведуть до відчутного стрибка цін на продукти в магазинах найближчим часом.

Новини партнерів