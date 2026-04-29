Коли в Україні припиняться заморозки: синоптикиня назвала точну дату потепління

Останніми тижнями квітень неприємно дивував українців різким зниженням температури, заморозками та навіть мокрим снігом. Такі погодні умови утримаються щонайменше до кінця місяця. Однак синоптикиня заспокоює: справжнє весняне тепло вже на порозі.

Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв’ю «24 Каналу»

За її словами, незабаром в Україні очікується зміна синоптичної ситуації.

«За попередніми розрахунками, які є на сьогодні, сподіваємося, що вже у ніч на 3 травня їх [заморозків — ред.] не буде навіть і на поверхні ґрунту, але знову ж таки відповідну інформацію будемо уточнювати. А вже надалі очікується позитивна тенденція на поступове підвищення температури», — розповіла експертка.

Метеорологиня додала, що з 3 травня українці зможуть відчути більш комфортні значення температури. Водночас почне підвищуватися атмосферний тиск, що принесе по-справжньому весняну погоду, особливо у західних та південно-західних регіонах країни.

Чи є квітневі холоди аномалією

Попри те, що квітневі заморозки здаються несподіваними після теплого березня, метеорологи не вважають таку погоду аномальною.

Як зазначає Птуха, статистика метеорологічних спостережень свідчить: якщо в Україні починається рання весна, то у 50% випадків існує ймовірність заморозків у квітні та навіть у травні.

«В Україні загалом, за кліматичною характеристикою, заморозконебезпечний період може бути до середини травня. Сподіваємося, що все ж таки в цьому році ми обійдемося лише квітнем», — наголосила вона.

Сніг у квітні: рідкість чи норма

Щодо снігового покриву, який нещодавно подекуди фіксували в Україні, синоптикиня визнає: це не є нормою і трапляється нечасто.

Проте ймовірність опадів у вигляді мокрого снігу в другій половині квітня, зокрема в північних та північно-східних областях, все ж існує. За статистикою, таке явище оцінюється у 2–3 рази на 15–20 років. Водночас фахівчиня заспокоює: про утворення стійкого снігового покриву чи суттєве промерзання ґрунту наразі не йдеться.

Нагадаємо, 28 квітня Київ також засипало снігом та вирував сильний вітер, про що повідомили місцеві телеграм-канали, оприлюднивши відео з кадрами негоди.

Також, за словами синоптиків, цьогорічний квітень претендує на статус одного з найсуворіших за останні 30 років через тривалі періоди холоду та снігові аномалії.

