Коли в Україні припиняться заморозки: синоптикиня назвала точну дату потепління
Синоптикиня пояснила причини весняних погодних аномалій та назвала точну дату зміни погоди.
Останніми тижнями квітень неприємно дивував українців різким зниженням температури, заморозками та навіть мокрим снігом. Такі погодні умови утримаються щонайменше до кінця місяця. Однак синоптикиня заспокоює: справжнє весняне тепло вже на порозі.
Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв’ю «24 Каналу»
За її словами, незабаром в Україні очікується зміна синоптичної ситуації.
«За попередніми розрахунками, які є на сьогодні, сподіваємося, що вже у ніч на 3 травня їх [заморозків — ред.] не буде навіть і на поверхні ґрунту, але знову ж таки відповідну інформацію будемо уточнювати. А вже надалі очікується позитивна тенденція на поступове підвищення температури», — розповіла експертка.
Метеорологиня додала, що з 3 травня українці зможуть відчути більш комфортні значення температури. Водночас почне підвищуватися атмосферний тиск, що принесе по-справжньому весняну погоду, особливо у західних та південно-західних регіонах країни.
Чи є квітневі холоди аномалією
Попри те, що квітневі заморозки здаються несподіваними після теплого березня, метеорологи не вважають таку погоду аномальною.
Як зазначає Птуха, статистика метеорологічних спостережень свідчить: якщо в Україні починається рання весна, то у 50% випадків існує ймовірність заморозків у квітні та навіть у травні.
«В Україні загалом, за кліматичною характеристикою, заморозконебезпечний період може бути до середини травня. Сподіваємося, що все ж таки в цьому році ми обійдемося лише квітнем», — наголосила вона.
Сніг у квітні: рідкість чи норма
Щодо снігового покриву, який нещодавно подекуди фіксували в Україні, синоптикиня визнає: це не є нормою і трапляється нечасто.
Проте ймовірність опадів у вигляді мокрого снігу в другій половині квітня, зокрема в північних та північно-східних областях, все ж існує. За статистикою, таке явище оцінюється у 2–3 рази на 15–20 років. Водночас фахівчиня заспокоює: про утворення стійкого снігового покриву чи суттєве промерзання ґрунту наразі не йдеться.
Погода в Україні — останні новини
Нагадаємо, 28 квітня Київ також засипало снігом та вирував сильний вітер, про що повідомили місцеві телеграм-канали, оприлюднивши відео з кадрами негоди.
Також, за словами синоптиків, цьогорічний квітень претендує на статус одного з найсуворіших за останні 30 років через тривалі періоди холоду та снігові аномалії.