Коли в Україні відновлять електро- і водопостачання: Свириденко дала прогноз за регіонами

Критична інфраструктура в Києві вже заживлена, але подальші роботи тривають. Уряд пообіцяв надати оновлення щодо ситуації зі світлом у Київській, Полтавській, Сумській та Харківській областях, де запроваджено спеціальні графіки відключень.

Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Після нічної атаки 10 жовтня в усіх регіонах України розпочались відновлювальні роботи, працюють ремонтні бригади. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, коли буде відновлено електро- та водопостачання.

Про це вона написала в Мережі.

Очільниця уряду зазначила, що Росія влаштувала чергову атаку по цивільній інфраструктурі. Це був один з найбільших сконцентрованих та комбінованих ударів проти обʼєктів енергетики, і виникли суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури.

Одразу після відбоїв тривоги у всіх регіонах розпочались відновлювальні роботи. Є доручення щодо кожного регіону. Усі служби працюють для якнайшвидшого заживлення. На час робіт на місцях забезпечені альтернативні джерела енергії — генератори, «Пункти незламності», додатковий звʼязок.

«У Києві та Кіровоградській області очікуємо повного відновлення водопостачання до кінця дня«, — йдеться в заяві Свириденко.

Щодо світла в Києві, то наразі вже заживлена критична інфраструктура. Подальші роботи тривають. За кілька годин Міністерство енергетики надасть оновлення щодо ситуації.

У Київській, Полтавській, Харківській, Сумській областях наразі діють графіки аварійних відключень світла та спеціальні графіки, про які окремо повідомлятимуть Міненерго та «Укренерго».

Нагадаємо, у ніч проти 10 жовтня російська армія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетики по всій Україні. Значна кількість споживачів знеструмлена у Києві, а також у Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. У цих регіонах застосовані аварійні графіки відключень світла.

Через комбіновану атаку на Кіровоградську область у Світловодську відключено водонасосну станцію.

Через обстріли Запоріжжя пошкоджені газові об’єкти.

