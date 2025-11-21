Коли в Україні вперше випробували ракету "Фламінго": у Генштабі розповіли

Крилата ракета "Фламінго" / © Associated Press

Сили оборони України вперше застосували вітчизняну крилату ракету FP-5 «Фламінго» навесні 2025 року.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій на пресконференції компанії-виробника Fire Point, передає Hromadske.

Лиховій зазначив, що «Фламінго» демонструє «великі заявлені тактико-технічні характеристики й великий потенціал розвитку». Водночас, представник Генштабу підкреслив, що ракета все ще перебуває на експериментальній стадії використання.

Потенціал та складнощі «Фламінго»

За оцінкою фахівців Генерального штабу, ракетодрону FP-5 ще «слід пройти шлях» до масової ефективності, подібний до того, який пройшов дрон FP-1 завдяки рокам масового використання та доопрацювань.

«Якщо дрон FT1 за два роки пройшов значну модернізацію, то у випадку з FP5 це робити складніше, тому що запуски обчислюються трохи іншими числами», — пояснив Дмитро Лиховій.

Масштабування виробництва та завод у Данії

Головна технічна директорка Fire Point Ірина Терех повідомила, що виробництво ракет розширюється та масштабується відповідно до початкових планів, і компанія «вкладається» у встановлені терміни.

Співвласники Fire Point також анонсували будівництво заводу в Данії для виготовлення твердопаливних двигунів, які використовуються як прискорювачі для FP-5, а також для балістичних ракет FP-7 та FP-9, що перебувають у розробці.

«Це такий завод, який дуже небезпечно мати зараз в Україні, тому що при згоранні хлорату амонію в повітря виділяється десь 30% соляної кислоти. Це екологічна катастрофа, якщо буде влучання в такий завод», — розповів співвласник компанії Денис Штілерман.

Нагадаємо, співвласник компанії Fire Point, конструктор ракети «Фламінго» Денис Штілерман анонсував створення балістичної ракети з дальністю польоту на 850 км.

Також повідомлялося, конструктор ракети «Фламінго» Денис Штілерман розповів, як створювалася ракета та чому отримала таку назву.