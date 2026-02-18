Коли в Україні закінчаться морози: синоптикиня розкрила, з якого дня чекати на плюсову температуру

Опади та ожеледиця на дорогах - прогноз погоди / © ТСН

В Україні триватиме морозна погода, а активний циклон принесе нові опади.

Про це попередила в ефірі День.LIVE синоптикиня Наталія Птуха з Українського гідрометеорологічного центру.

За її словами, найближчими днями, а саме 19–20 лютого, північні та центральні області, включно з Черкащиною та Сумщиною, накриє помірний, а подекуди значний сніг. На південному сході очікується суміш дощу та мокрого снігу, що може спричинити ожеледицю на дорогах.

«Від 23 лютого очікується послаблення морозів та тенденція до плюсових температур. На заході та півдні вже можливі прояснення вдень, хоча вночі невеликі морози поки збережуться. Основну увагу наразі варто звернути на найближчі дні — активний циклон пройде з південного заходу через центральні області до північного сходу України», — зазначила Птуха.

Що відомо про циклон, який накриє Україну

За словами синоптикині, циклон, що насувається, поєднує теплі та холодні повітряні маси, тому на південному сході очікуються інтенсивні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, подекуди з ожеледицею.

Погода у Києві

В столиці протягом найближчих 3–4 днів передбачають помірний сніг, який у другій половині дня припинятиметься, оскільки циклон залишатиме територію країни.

Від 20 лютого новий атмосферний фронт із заходу України принесе снігову погоду в західні, північні та центральні області, а від 23 лютого встановиться класичний західний переніс повітряних мас і температура поступово підвищиться.

Нагадаємо, раніше киян попередили про небезпечні метеорологічні явища. 19 лютого, у Києві буде вітряна та морозна погода. Синоптики оголосили I рівень небезпеки.

Днями рух у столиці зупинився через снігопад. Місто скували затори, громадський транспорт курсував зі значними відхиленнями від графіка, а на зупинках утворилися натовпи людей.

Про те, що 20 лютого Україну охопить холодна погода з сильним вітром та подекуди снігом, попереджали метеорологи і раніше. Вони також прогнозують, що вже скоро ситуація почне змінюватися і лютий стане відчутно теплішим.