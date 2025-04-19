Коли в Україні знову похолодає: в Укргідрометцентрі дали відповідь

Чи очікувати в Україні похолодання / © ТСН

Реклама

В Україні після 25 квітня очікується певна зміна погодних процесів.

Чи можливе ще суттєве похолодання із заморозками та снігом цієї весни, в інтерв’ю «24 Каналу» розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

24 — 25 квітня погода буде досить різноманітна. 24-го у західних та північних областях, а 25 — 27 квітня вже на більшій частині території України пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози.

Реклама

А ось 26 — 27 квітня очікуємо зниження температури. Зараз у нас переважають потоки з півдня, південного сходу, а ось після 24-го, починаючи навіть із 26 квітня, уже процеси зміняються на північно-західні знову.

«Тому чекаємо на поступове зниження температури на 5 — 10 градусів нижче у порівнянні з тою градацією, яка є тепер. Тобто коли в нас вдень буде, наприклад, 24 квітня +20 — +26, то потім знизиться на 5 — 10 градусів, тобто подекуди вже може бути навіть десь до +10 — +15 градусів», — зазначила Птуха.

За словами синоптикині, нічні заморозки Укргідрометцентр не прогнозує, але будемо спостерігати. Наразі ці процеси будуть більше з хмарністю та опадами, тому і заморозків за таких умов не має бути. Але, звичайно, будемо уточнювати, тому що це ще 10 днів до того моменту.

Стосовно стабільного потепління, не буває таких моментів, щоб 20 градусів трималося всю весну і тільки потім ішло на підвищення. Ні, завжди є коливання температури різної інтенсивності. У якісь роки це коливання більш відчутне, у якісь менше.

«Наразі у нас до 25 квітня стабільно тепло, а потім вже трошечки буде знижуватися температура… Поки що насолоджуємося теплом. А далі в нас очікується певна зміна погодних процесів. Наскільки буде інтенсивне зниження температури всередині третьої декади квітня, уже буде видно десь за 5 днів хоча б до того дня», — резюмувала Птуха.

Нагадаємо, у Польщі попередили про загрозу торнадо біля кордону з Україною. Швидкість вітру під час шторму може досягати 100 км/год.