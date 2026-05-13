Укрaїнa
Коли до України прийде справжнє тепло: детальний прогноз погоди до кінця тижня

Погода в Україні найближчими днями здивує температурними контрастами. Поки в одних регіонах очікуються нічні заморозки, інші готуються до літньої спеки до +27 °С.

Погода в Україні / © ТСН

Прохолодна погода в Україні триватиме ще кілька днів, проте вже наприкінці тижня країну накриє справжня літня спека. За прогнозами синоптиків, температурний фон підніметься до позначки +27 °С, але разом із теплом повернуться грози та град.

Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич на порталі meteoprog.

У четвер, 14 травня, в Україні утримається суха погода без опадів, проте ніч буде критично холодною для деяких регіонів. Вночі та вранці можливий туман, а вітер сягатиме 5–10 м/с.

«Температура повітря вночі +6…+13 °С, на крайньому західному 0…+5 °С, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-2 °С. Вдень буде +16…+21 °С», — йдеться у прогнозі.

У п’ятницю, 15 травня, погода залишатиметься стабільною на більшій частині території, проте південні області відчують вплив атмосферного фронту з Чорного моря. Там очікуються помірні дощі. Температура повітря почне поступово зростати, досягнувши вдень +18…+23 °С.

Вже у суботу, 16 травня, ситуація зміниться. Дощова погода, яка вночі розпочнеться на півдні, вдень пошириться на більшу частину території України. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

«Місцями очікуються грози, можливий град та шквали 15–20 м/с. Температура вночі буде +7…+12 °С. Вдень вже потеплішає до +21…+26 °С», — зазначає Кібальчич.

Наприкінці тижня, 17 травня, літнє тепло остаточно закріпиться в Україні. У більшості регіонів пройдуть невеликі, часом помірні дощі, а в західних областях опади можуть бути значними.

Попри дощі, стовпчики термометрів покажуть справжні літні значення. Вночі очікується +8…+14 °С, а вдень повітря прогріється до +22…+27 °С. Найтепліше буде у центральних та східних регіонах, тоді як на заході буде трохи свіжіше через інтенсивні опади.

Нагадаємо,

Нагадаємо, 13 травня синоптики попереджали про різке погіршення погоди в Україні через проходження холодного атмосферного фронту. У більшості областей очікуються дощі, поривчастий вітер, зниження температури та місцями грози.

Також метеорологи прогнозували похолодання із загрозою нічних заморозків у західних регіонах. За даними синоптиків, нестійка погода триватиме кілька днів і може ускладнити роботу транспорту та комунальних служб.

