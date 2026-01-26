Коли вчителі отримають "надбавку" і як формуватиметься зарплата: відповідь Міносвіти

Зарплати вчителів 2026

Найближчими тижнями вчителі у всіх регіонах України розпочнуть отримувати оновлені нарахування заробітної плати, яку від 1 січня підняли на 30%.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

«Це важливий момент, бо саме зараз державне рішення про підвищення оплати праці переходить із цифр бюджету в реальні кошти для людей», — зазначи глава Міносвіти.

Лісовий нагадав, що уряд ухвалив рішення — від 1 січня 2026 року заробітна плата вчителів має зрости на 30%. Для цього в держбюджеті на 2026 рік заклали додатковий фінансовий ресурс, а на початку січня ці кошти вже доведені до громад у складі освітньої субвенції — з урахуванням цього підвищення.

Як формується зарплата вчителя

Як і раніше, зарплата вчителя формується на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування.

«Державне підвищення не замінює місцеві стимули, а доповнює їх, підсилюючи базову зарплату. Тому зараз важливо, щоб у процесі січневих нарахувань усі ці елементи склалися разом так, як було закладено в державному рішенні, — щоб кожен учитель відчув реальне підвищення своєї оплати праці», — зазначив міністр.

Також громади можуть отримати консультацію за телефоном (044) 481-47-85, якщо під час розрахунків виникають запитання або уточнення.

Нагадаємо, напередодні нового року прем’єрка Юлія Свириденко пообіцяла, що Кабінет міністрів поетапно підвищить зарплати педагогам:

з 1 січня 2026 року на 30%;

з 1 вересня 2026 року — ще на 20%.

Окрім того, у 2026 році педагоги закладів загальної середньої освіти продовжать отримувати доплату за роботу в несприятливих умовах праці. На доплати на період з січня до серпня 2026 року з державного бюджету виділено 10,37 мільярда гривень. Доплати отримають понад 409 тисяч педагогів, із них понад 25,5 тисячі працюють на прифронтових територіях. Розмір доплати:

2000 грн (2600 грн до сплати податків) для всіх педагогічних працівників;

4000 грн (5200 грн до сплати податків) для педагогів, які очно працюють на прифронтових територіях.

Раніше ТСН.ua з’ясовував, на які суми зарплат варто розраховувати в перший місяць року, кому додадуть грошей, а хто отримає менше.