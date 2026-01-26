ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
9
Час на прочитання
2 хв

Коли вчителі отримають "надбавку" і як формуватиметься зарплата: відповідь Міносвіти

Кабмін розпочав поетапне підвищення зарплат освітянам, гроші мають ось-ось надійти в кишені вчителів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Зарплати вчителів 2026

Зарплати вчителів 2026

Найближчими тижнями вчителі у всіх регіонах України розпочнуть отримувати оновлені нарахування заробітної плати, яку від 1 січня підняли на 30%.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

«Це важливий момент, бо саме зараз державне рішення про підвищення оплати праці переходить із цифр бюджету в реальні кошти для людей», — зазначи глава Міносвіти.

Лісовий нагадав, що уряд ухвалив рішення — від 1 січня 2026 року заробітна плата вчителів має зрости на 30%. Для цього в держбюджеті на 2026 рік заклали додатковий фінансовий ресурс, а на початку січня ці кошти вже доведені до громад у складі освітньої субвенції — з урахуванням цього підвищення.

Як формується зарплата вчителя

Як і раніше, зарплата вчителя формується на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування.

«Державне підвищення не замінює місцеві стимули, а доповнює їх, підсилюючи базову зарплату. Тому зараз важливо, щоб у процесі січневих нарахувань усі ці елементи склалися разом так, як було закладено в державному рішенні, — щоб кожен учитель відчув реальне підвищення своєї оплати праці», — зазначив міністр.

Також громади можуть отримати консультацію за телефоном (044) 481-47-85, якщо під час розрахунків виникають запитання або уточнення.

Нагадаємо, напередодні нового року прем’єрка Юлія Свириденко пообіцяла, що Кабінет міністрів поетапно підвищить зарплати педагогам:

  • з 1 січня 2026 року на 30%;

  • з 1 вересня 2026 року — ще на 20%.

Окрім того, у 2026 році педагоги закладів загальної середньої освіти продовжать отримувати доплату за роботу в несприятливих умовах праці. На доплати на період з січня до серпня 2026 року з державного бюджету виділено 10,37 мільярда гривень. Доплати отримають понад 409 тисяч педагогів, із них понад 25,5 тисячі працюють на прифронтових територіях. Розмір доплати:

  • 2000 грн (2600 грн до сплати податків) для всіх педагогічних працівників;

  • 4000 грн (5200 грн до сплати податків) для педагогів, які очно працюють на прифронтових територіях.

Раніше ТСН.ua з’ясовував, на які суми зарплат варто розраховувати в перший місяць року, кому додадуть грошей, а хто отримає менше.

Дата публікації
Кількість переглядів
9
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie