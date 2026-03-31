Коли відкриють небо над Україною: Кулеба відповів

Кулеба заявив, що небо над Україною поки не відкриють / © Олексій Кулеба

Україна найближчим часом не планує відкривати повітряний простір для цивільної авіації через безпекову ситуацію.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення у коментарі DW Україна.

За його словами, відновлення авіасполучення можливе лише за умови повного гарантування безпеки польотів, чого наразі досягти неможливо.

«Ключовим фактором залишається безпекова ситуація. Вона не дозволяє розглядати відкриття повітряного простору як найближчу перспективу», — наголосив Кулеба.

Він підкреслив, що будь-які рішення щодо запуску цивільних рейсів ухвалюватимуться виключно після створення належних умов захисту пасажирів і інфраструктури.

В уряді пояснили ситуацію з авіаперельотами

Водночас робота над майбутнім відновленням авіагалузі вже триває. У середині березня в Україні створили спеціальну робочу групу, яка має напрацювати механізми запуску цивільних польотів та забезпечення безпеки аеропортів.

Йдеться, зокрема, про підготовку інфраструктури та розробку рішень, які дозволять у майбутньому відновити авіасполучення, щойно це стане можливим з точки зору безпеки.

Нагадаємо, авіакомпанія Wizz Air днями переполошила українців новиною. Там пояснили своє повідомлення про «повернення», про яке йшлося раніше.

Також взимку 2025 року йшлося про часткове відкриття повітряного простору. Тоді у Міністерстві розвитку громад та територій прокоментували можливість відновлення польотів.